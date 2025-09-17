Slušaj vest

Lepa Lukić osamdesetih godina u Nemačkoj se kockala sa Ljubom Zemuncem i Radetom Ćaldovićem Ćentom, kako je pre nekoliko godina pevačicina prijateljica iz Nemačke, koja je sa njima tada bila u društvu. Prema njenim rečima, tadašnji vladari podzemlja nisu mogli da stanu na crtu kraljici narodne muzike kada je kartanje u pitanju. Ona je znala da im za veče uzme i po nekoliko hiljada maraka.

1/9 Vidi galeriju Lepa Lukić Foto: Marko Karović, Kurir Televizija, Damir Dervišagić

- Lepu Lukić sam upoznala u Nemačkoj. Dolazila je da peva, ali i da se kocka. Bila je u društvu ljudi koji su iz kriminalnog miljea. Oni su voleli da budu u njenom društvu, ali i ona u njihovom. Znala je čime se bave, ali na to nije obraćala pažnju, jer su prema njoj bili fer. I više nego fer. Dobro su joj plaćali kada im je pevala, a jednom prilikom im je svu lovu uzela na kocki. Nekoliko hiljada maraka, ja sam čuvala taj novac. Lepa je bila kraljica kocke, kad ona sedne da igra, retko ko je mogao da joj stane na crtu. Išlo joj je to od ruke. Ćenta i Ljuba su nekoliko puta izgubili od nje, a nisu joj zamerili. Tada Lepa nije želela da se zna da posećuje kockarnice. Bila je velika zvezda i smetalo joj je da se o tome priča - ispričala je Lukićkina tadašnja prijateljica, koja nije želela da joj se ime javno pominje.

Pevala Ljubi Zemuncu i Ćanda

Kontaktirali smo s Lepom, kojoj nije bilo pravo što se ova priča pokreće.

- Nije u redu što je ta žena ispričala tako. Sve i da je to tačno, odakle njoj pravo da priča - rekla je Lukićeva. Iako joj nije bilo svejedno, ona je potvrdila svoje poznanstvo sa Ljubom Zemuncem i Ćentom.

Foto: Privatna Arhiva, Kurir TV

- Naravno da sam ih poznavala. To su bile ljudine. Nije tajna da su me poštovali i voleli svi - od lekara, prosvetnih radnika, pa do ljudi iz podzemlja. I oni su ljudi, neki su ljudine. Prema meni su bili odlični. Poštovali su me i cenili. Pevala sam im u Nemačkoj, a glupost je da smo se kockali. Bilo mi je čudno što su ljudi kao oni meni posvećivali pažnju. Ja sam bila samo pevač. Kad je trebalo da se peva, uvek sam rado dolazila i pevala i Ljubi i Ćenti. Pamtim ih po dobru - prisetila se ona.

Kockala sa Arkanom

Inače, Lepa Lukić se kartala i sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, kada je izgubila pola miliona maraka. Kako otkriva prijatelj pokojnog komandanta, koji je tada igrao s njima poker, Arkan je folk pevačici oprostio dug!

Foto: EPA/STRINGER