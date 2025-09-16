Slušaj vest

Dušica Jakovljević rešila je da stavi tačku o brojnim glasinama koje kruže o njenom odnosu sa pevačicom Svetlanom Cecom Ražnatović.

Dušica Jakovljević o poslu, bolnim trenucima i poseti psihoterapeutu Foto: Instagram

Mnogi su se pitali da li postoji nesuglasica ili sukob između njih dve, budući da su se pojavile različite glasine i nagađanja.

U razgovoru za medije otkrila je kakav je njihov trenutni odnos, te istakla da nema mesta ni za kakve netrpeljivosti ili zle namere.

- Ne družimo se, ali smo i dalje super. Bili su naslovi zašto više ne objavljujemo slike zajedno, ja je neretko tagujem kada je neka pesma, ja nju obožavam i mi smo u super odnosima. Uvek je bila tu za mene. Generalno sam prestala da kačim svoj privatni život i naučila sam se da ćutim i gradim u tišini. Ranije sam mnogo bila otvorena za ljude, otvorenost me je mnogo koštala - rekla je ona za "Scandal"

"Znam ko sam i koliko vredim"

Voditeljka je samo nekoliko dana pred početak nove sezone Elite progovorila o svom poslu i lošim komentarima koji je često prate.

- Mnogo je teško raditi ovaj format. Nemaš scenario, sve moraš da radiš iz glave, moraš brzo da razmišljaš, nemaš pomoć. Ne opterećujem se komentarima jer znam ko sam i koliko vredim. Ja sam dinosaurus koji je počeo da radi mnogo davno. Žao mi je što ranije nije bilo društvenih mreža da ljudi vide kako sam radila na radiju, kako sam imala ekskluzive sa svetskim poznatim ličnostima... Imam pozadinu za sve - govorila je Dušica za fullscreen media i dodala:

- Kad sam imala 17 godina i ja sam dobila priliku, a bilo je mnogo ljudi koji su već dugo radili i bili iskusni u tomn poslu. Nisam ja sujetna po tom pitanju, zaista. Draž je u tome da se pojavljuju i novi mladi ljudi, smatram da mene lično ne može niko da ugrozi.

1/12 Vidi galeriju Dušica Jakovljević u zanosnoj haljini na otvaranju Elite 9 Foto: Boba NIkolić

Zablistala na otvaranju Elite 9

Dušica Jakovljević, zaštitno lice rijaliti programa, ponovo je na svom mestu i spremna da publici donese nezaboravne trenutke.

U bež haljini do poda, ukrašena ružama istog materijala i boje, voditeljka je zasenila sve prisutne, kao i gledaoce kraj nalih ekrana.

Haljina koju nosi je od providnog materijala, a po sebi ima posute bisere i kristalne šljokice koji sijaju.

Podsećamo, Elita 8 ostala je upamćena po velikim skandalima i emotivnim pričama, a sada nas očekuje nova sezona u kojoj će se granice pomerati još dalje

Dušica Jakovljević o ulasku u rijaliti