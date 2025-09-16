Slušaj vest

Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović stavili su tačku na svoj brak prenose mediji. Danilo i Maja svoju ljubavnu priču započeli su pre trinaest godina, a 31. decembra 2016. su izgovorili sudbonosno "da" daleko od očiju javnosti.

Kako su se upoznali Maja i Dača

Iako su oboje uspešni sportisti, njihova ljubavna priča zapravo nije počela na nekom od sportskih takmičenja, već na društvenim mrežama. Verovali ili ne, Maja je ta koja je "starotvala" Danila.

- On to nerado priznaje, ali ja sam njemu prišla. Pratila sam ga na Tviteru i svaka njegova objava me je zasmejavala pa sam jednog dana rešila da mu pišem, a i često smo pravili proslave i izlazili u njegovu nekadašnju kafanu. Tako je sve i krenulo. Dok ga nisam upoznala nisam verovala u ono "kliknuli smo na prvu - objasnila je svojevremeno Maja.

Početak njihove veze privukao je veliku pažnju javnosti, em zbog toga što su oboje javne ličnosti, em zbog toga što si imali partnere iz javne sfere. Danilo je bio u braku sa pevačicom Natašom Bekvalac, a Maja vezu sa košarkašem Milošem Teodosićem. Međutim, jedno kraj drugoga su pronašli ljubav za ceo život.

- Imala sam sreću da nikad nisam bila sa partnerom koji je van sporta. Kao nekadašnji profesionalac Danilo me, uz dužno poštovanje prema roditeljima, familiji i prijateljima, najbolje razume. U životu sportiste postoji mnogo uspona i padova, s jednim klubom osvajate medalje, s drugim to ide teško, tu su raskidi ugovora, promene sredine.

Danilo mi je najviše pomogao da sve promene prebrodim kako treba. U karijeri sam gotovo svake godine menjala klub. Verujem da mu nije lako zbog mog stalnog odsustva, ali baš zato što je bio u mojoj koži sve to savršeno razume - iskreno je rekla Maja u intervjuu za magazin „Gloria“.

Kako je dalje objasnila, to je bila ljubav na prvi pogled

"Bila je to ljubav na prvi pogled. Naravno da sam odranije znala ko je on. Vaterpolisti su dugo bili heroji naše nacije, ali sam Danila uvek posmatrala kao posebnog igrača i čoveka.

Naše upoznavanje je bilo spontano i ubrzo smo shvatili da smo jedno za drugo. Kad se dvoje ljudi na istim talasnim dužinama sretnu i prepoznaju, onda sve ide lagano. Brzo smo počeli da živimo zajedno, bilo nam je jasno da smo polovina koja onom drugom nedostaje", dodala je Maja u intervjuu za ovaj magazin ne otkrivajući detalje prvog susreta.

Tajno venčanje

Bez prevelike pompe poznati sportisti zakleli su se na večnu ljubavi to simboličnog datuma. Naime, Maja i Danilo 31. decembra 20216. godine sklopili su građanski brak.

Podsetimo, Maja nakon završenog meča kada se zauvek oprostila od reprezentacije, nije mogla da zadrži suze.

- Svi su došli za moj rođendan specijalno. Bilo je emotivno. Trudila sam se da ne razmišljam da li je ovo oproštaj i kraj. Mislim da je ovo jedini put da su svi moji bili tu. Inače sam bila emotivna, imali smo juče u selu video gde su nam se javili naši, puno se plakalo i to je bio ogroman naboj za sve nas.

Nije bilo ostati priseban i prihvatiti poraz. Da, ovo je kraj definitivno. Došlo je vreme za to. Uživala sam, bilo je predivno, zahvalna sam na svemu, svakoj medalji, svakom porazu, saigračicama, trenerima, svima. Bilo mi je lepo i teško.

