Slušaj vest

Između hitova na top-listama i oduševljenih masa, skrivena su i tragična poglavlja u životima poznatih ličnosti koji su bili suočeni sa nesrećnim sudbinama na putevima.

Životi na točkovima usled velikog broja poslovnih obaveza, umor, ali i nepažnja drugih u sekundama su promenile sudbine mnogih koji ni danas ne mogu da se oporave od jezivih scena.

Đorđe David

Iako je iskusan vozač koji često putuje svojim automobilom, Đorđe David i njegova porodica prolaze kroz agoniju nakon što je udario u ženu koja je šetala na putu, a koja je tragično izgubila život.

Do nesreće je došlo kada je jedno vozilo uletelo u suprotnu traku i udarilo u drugi na auto-putu, da bi samo minut posle toga na njih naleteo Đorđe David, međutim on nije jedini koga je zadesila ova tragična sudbina.

1/6 Vidi galeriju Đorđe David Foto: M.P./ATAImages

Mahir Petrović

Prošle godine se pojavila vest da je nekadašnji učesnik „Zvezda Granda“ Mahir Petrović udario čoveka usred noći i pobegao sa lica mesta, a kako su tada preneli mediji, on se brani sa slobode, iako je čovek preminuo.

Foto: Printscreen/Instagram

- Na putu kod „Binga“ odjednom je nešto udarilo, ja nisam video nikoga, niti sam šta video na putu. Moje kolege su rekle da vozim, da je bio pas. Išao sam trećom brzinom, nekih 70-80 km na sat. Ja da sam video da je čovek na putu, ja ne bih bežao nikako. Od tog dana sam smršao 20 kilograma. Na tabletama sam za smirenje svaki dan, poludeo bih da ih ne pijem. Kako sam kasnije video, pokojni Jozo B. se kretao posred puta, ali ljudi, je li to od Boga ili ne znam, ali stvarno nisam ništa video. Da sam video, skrenuo bih u banderu, pa bih se sav polomio. Iskreno, žao mi je čoveka i njegove porodice. Teško je, razumem sve. Verujte da je pola mene umrlo s tim čovekom - izjavio je nakon nesreće pevač.

Toni Cetinski

1/5 Vidi galeriju Toni Cetinski Foto: Promo

Pre sedam godina automobilom marke Mercedes Toni Cetinski pregazio je čoveka koji je ležao na putu u jednoj nepreglednoj ulici u Rovinju.

- Ono što ti najviše ostane u sećanju je taj trenutak nesreće i činjenica da ništa nisam mogao da uradim da to izbegnem. Tu je i trenutak da nisam mogao pomoći čoveku. To je ono što će mi ostati u glavi ceo život - rekao je Toni koji je oslobođen krivice.

Dragan Kojić Keba

Dragan Kojić Keba doživeo je šok kada je svojim Audijem oborio devojku na pešačkom prelazu, ali na svu sreću bez posledica.

1/5 Vidi galeriju U čast legende narodne muzike večeras će se u Beogradu održati koncert, gde će njegove pesme pevati sve same legende narodne muzike, a prvi se latio mikrofona Keba. Foto: Damir Dervisagic

- Ovim putem se i javno izvinjavam devojci i njenoj porodici. U velikom sam šoku, a najvažnije mi je da je devojka dobro. Bio sam sa njom i sa njenom porodicom sve vreme i hvala dragom Bogu da je devojka dobro, pregledana je i puštena kući. Ne znam šta bih rekao… Hvala na razumevanju - izjavio je tada Keba.

1/9 Vidi galeriju Ivan Milinković preselio se na Kosmaj Foto: Printscreen

Jezivu scenu svojevremeno je doživeo i Ivan Milinković nekadašnji član grupe „Legende“ kada je udario stariju ženu dok je išao u rikverc, a nakon udarca baka je završila u lokvi krvi.

- Ne znam kako sam preživeo tu scenu i taj stres. Ne interesuje me nikakva kazna, samo da je baka Ljubica dobro. Pitali smo se i ona i ja opet kako je došlo do nesreće?! Nosi i dalje tampone u nosu, a izgleda da će morati da uradi operaciju hrskavice - izjavio je nakon što je posetio u bolnici.

Darko Lazić

Turbulentan život Darka Lazića smirila je nesreća u Brestaču kada je sleteo sa puta i umalo izgubio život.

- Pre 5 godina u 7:00. Hvala ti Bože što me čuvaš - napisao je na dan pete godišnjice od nemilog događaja koji je mogao da ga košta glave.

Dragica Radosavljević Cakana

Avdokat Nebojša, suprug Dragice Radosavljević je pre nekoliko godina udario pešaka u Sremčici koji je nakon tri nedelje borbe izgubio život. Nebojša je izneo detalje situacije navodeći kako je posle nesreće bio uz povređenog, kao i da se konstantno raspitivao o njegovom zdravstvenom stanju.

1/6 Vidi galeriju Dragica Radosavljević Cakana Foto: Kurir Televizija, Kurir, Sonja Spasić

Kako tvrdi, sve se dogodilo kada se vraćao s posla, u mračnom delu ulice. Njegov automobil je, kako je govorio, bio tehnički ispravan, a prema njegovim rečima alkotest je pokazao da nije imao alkohol u krvi.

Dejan Petrović

Sreću da ne nastrada imao je Dejan Petrović koji je zaspao za volanom na izlasku iz tunela nadomak manastira Nikolje u Ovčar Banji.

Kad god prođe pored mesta gde je doživeo tešku saobraćajnu nezgodu, nije mu svejedno, a za volan na daleki put više ne seda, već ima čoveka za to.

1/8 Vidi galeriju PRVA TRUBA SVETA U BEOGRADU: Majstor trube Dejan Petrović ZAPALIO Centar Sava! (KURIR TV) Foto: Damir Dervišagić

- Na izlasku iz tunela nastavio sam pravo i udario u betonske stubove. Praktično sam ih uzjahao. Tada je auto prevagnuo i survao sam se u provaliju. Četiri ili pet puta sam se isprevrtao, a budim se u momentu kada krećem da padam. Mislim da sam izvalio i presekao nekoliko drveća. Kako sam se u sekundi razbudio, od straha sam savio volan. U glavi mi je bila samo ćerka Jovana i tuga što je više neću videti. Zadnji trokrak od drveta kod jezera, me je spasio. To nije jezero već glib, mulj i svestan sam da tu nema vađenja, ako upadnem. Molio sam Boga da me uzme, samo da ne upadnem u vodu, jer imam neverovatan strah od nje. U zadnjoj sekundi uspevam da otvorim šiber i iskačem kroz njega. Užasan osećaj, to je tolika provalija, da ja ne vidim magistralu - ispričao je Petrović koji je prošao bez fizičkih povreda.

Halid Muslimović

Stresan slučaj dogodio se i Halidu Muslimović u koji je udario devojku na Bežanijskoj kosi, ali na svu sreću nije bilo fatalnih posledica.

Foto: Kurir

Halid Bešlić

U teškoj nesreći kada je izgubio kontrolu nad vozilom, Halid Bešlić uspeo je da izvuče živu glavu, ali je izgubio oko koje je kasnije zamenjeno novim.

- Samo sam rekao „Moglo je i gore“. Bilo je teško, priznajem. A s druge strane sam se zapitao šta da nisam mogao ni to… Kad sam dobio novo oko, shvatio sam da moram da guram napred. Doduše, nije kao pre, ali vidim 90 odsto. Ne mogu normalno da pratim pogledom kao pre nesreće, ali vidim sve kao kad sam imao dva svoja oka. Imam tu psihološku traumu, ali uspeo sam da je prevaziđem. Pored toga, imao sam zube pre nesreće, a sad ih nemam, stavio sam ove veštačke - rekao je Bešlić.

1/9 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić

Izvor Granda je otkrio kako je krajem devedesetih jedan poznati srpski muzičar doživeo saobraćajnu nesreću u Makedoniji i da je neko vreme proveo u zatvoru. Međutim, javnost nikada za to nije saznala.

- To se dogodilo 1997. ili ’98. godine i za to je znao samo mali krug prijatelja. Bio je vrlo slična situacija kao sa Đorđem Davidom i dogodilo se na istom auto-putu u Makedoniji. Pevač je neko vreme bio u zatvoru, ali se u medijima do dana današnjeg o tome nije govorilo - ispričao je izvor blizak Grand portalu.

Zbog loših vremenskih uslova i neprilagođene vožnje na putu Vanja Mijatović, Stefan Petrušić i Ana Sević doživeli su saobraćajnu nesreću, a najgore je prošla Vanja koja se mesecima oporavljala od posledica udesa.

Kurir/Grand

Darko Lazić o razvodu: