Proslavljeni sportisti Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović rešili su da se razvedu nakon devet godina braka. Kako piše Telegraf.rs razmirice između njih trajale su godinu dana, a sve je kulminiralo ovog leta kada su rešili da okončaju svoj odnos.  

Kako je naveo izvor, odbojkašica i bivši vaterpolista dogovorili se da se mirno raziđu. Ona se ratila u Italiju gde živi zbog svojih sportskih obaveza, a Danilo je ostao u Srbiji.  

Treći razvod

Majka odbojkašice, Bosa, svojevremeno je za medije pričala o svom zetu, kojem je ovo treći razvod. Podsetimo, pre Maje bio je u braku sa Natašom Bekvalac, a pre nje sa javnosti nepoznatom ženom. 

Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović su ovog leta rešili da se razvedu Foto: Dado Đilas

- Kad je Maja rešila svoj emotivni status sa Danilom Ikodinovićem, tu mi nismo imali šta da kažemo. To je njen izbor - rekla je Bosa Ognjenović i dodala da joj je Dača oduvek bio omiljeni vaterpolista.

Susret u Dačinom restoranu

- Prvi zvaničan susret sa njim bio je u Danilovom restoranu. Pazite kakva je to sudbina, njega sam izdvajala u toj generaciji vaterpolista. Izdvajala sam uvek Ćirića i Danila, i eto on je dopao da mi bude zet. I ne žalim se, Maji je lepo. Danilo je razume - zaključila je tada majka Maje Ognjenović koja sa zetom uvek imala korektan odnos.

Romansa između dvoje slavnih sportista počela je pre 13 godina, a venčali su se 31. decembra 2016. godine.

Maja je svojevremeno pričala kako uspeva da sačuva brak s obzirom na to da su ona i Danilo često bili razdvojeni.

Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović razvod Foto: Dragana Udovčić, Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov

 - Veći deo vremena je bio u Turskoj i ja sam najsrećnija kada smo zajedno. Kada me pitaju drugarice da li mi prija veza na daljinu, jer ljudi često kažu da u tome ima i nečeg dobrog, ja se čudim jer za mene u tome nema ničeg lepog – iskreno je rekla odbojkašica tada za Blic.

Prva mu prišla

– Mi smo veoma slični. On to nerado priznaje, ali ja sam njemu prišla. Pratila sam ga na Tviteru i svaka njegova objava me je zasmejavala pa sam jednog dana rešila da mu pišem, a i često smo pravili proslave i izlazili u njegovu nekadašnju kafanu. Tako je sve i krenulo. Dok ga nisam upoznala nisam verovala u ono „kliknuli smo na prvu“.

