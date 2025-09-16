Slušaj vest

Njih dvoje su poslednjih godinu dana imali trzavice u odnosu, piše Telegraf.rs, a ovog leta su definitivno stavili tačku na njihovu zajednicu. Kako je naveo izvor, Maja se vratila u Italiju gde ima sportski angažman, dok je proslavljeni vaterpolista ostao u Beogradu.

Maja je jednom prilikom ispričala za medije kako se bori sa tim što su često razdvojeni.

- Veći deo vremena je u Turskoj i ja sam najsrećnija kada smo zajedno. Kada me pitaju drugarice da li mi prija veza na daljinu, jer ljudi često kažu da u tome ima i nečeg dobrog, ja se čudim jer za mene u tome nema ničeg lepog - iskrena je bila Maja.

1/4 Vidi galeriju Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović Foto: Dragana Udovčić, Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov, MN Press, Mondo/Stefan Stojanović, Dragan Kadic

Ona je tada otkrila da je ona bila inicijator njihovog upoznavanja.

- On to nerado priznaje, ali ja sam njemu prišla. Pratila sam ga na Tviteru i svaka njegova objava me je zasmejavala pa sam jednog dana rešila da mu pišem, a i često smo pravili proslave i izlazili u njegovu nekadašnju kafanu. Tako je sve i krenulo. Dok ga nisam upoznala nisam verovala u ono "kliknuli smo na prvu" - objasnila je Maja.

Njih dvoje nisu često govorili o svojoj privatnosti u javnosti, ali je dača jednom prilikom istakao koliko mu znači Majina podrška da ozbiljnije shvati život nakon što je doživeo saobraćajnu nezgodu.

Danilo Ikodinović je pre Maje bio u braku sa Natašom Bekvalac Foto: Dado Đilas, Damir Dervišagić

- Maja mi je pomogla jako puno. Ona je na početku, tri godine istraživala sve o mojoj ruci, baš se posvetila. Uz nju sam krenuo da shvatam ozbiljnije život, uticala je na moje konačno otrežnjenje, konačno shvatanje da u životu ima bitnijih stvari, a ne da sve bude samo zezancija i kafana. Ulila mi je jednu sigurnost i uspeo sam svu patnju i svu paučinu da skinem sa sebe. Takođe me je približila i veri, bogu i sad često idemo u crkvu. Pomogla mi je da se pronađem u tome i osećam se mirnije. Ljubav pobeđuje sve na svetu, kad voliš nekoga i kad imaš nekoga ko tebe voli, to je najlepša stvar na svetu - ispričao je jednom prilikom Ikodinović.

Podsetimo, ovo je njemu treći razvod. Iz prvog braka sa javnosti nepoznatom ženom ima ćerku Andreu, a iz drugog braka s pevačicom Natašom Bekvalac ima ćerku Hanu.