Maja Ognjenović i Danilo Dača Ikodinović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni, a nakon 9 godina braka rešili su da se raziđu.

Razmirice su uspešno rešavali sve do ovog leta kada su rešili da zauvek stave tačku na svoj odnos, ali u miru i tišini.

Ljubav sa košarkašem pre Dače

Proslavljenoj odbojkašici brak sa Dačom bio je prvi, a pre venčanja sa Ikodinovićem, Maja je bila u vezi sa poznatim košarkašem Milošem Teodosićem.

Veza Maje Ognjenović i Miloša Teodosića ne samo da je bila aktivna pre deset godina već je ovaj nesuđeni bračni par čak stigao do oltara. Naime, Maja i Miloš bili su vereni 2010. godine, dve godine nakon što su počeli da se zabavljaju i ta veza bila je duga i stabilna, a sve je ukazivalo da će i zaista stati pred matičara.

Veridba i zajednički život u Grčkoj

Uspešni sportisti u to vreme igrali su, svako u svom sportu, za klub "Olimpijakos" i čak su živeli zajedno u Grčkoj.

Kasnije su usledile promene na poslovnom planu za oboje pa je Miloša put odveo u Moskvu a Maju u Berlin. Daljina je, kao što to obično čini, uslovila da veza Maje Ognjenović i Miloša Teodosića počne da slabi pa je bilo pitanje vremena kada će postati neizdrživa za tada mladi par.

Par je raskinuo veridbu 2013. godine a oboje su demantovali da je na tu odluku uticala neka treća osoba. Kasnije su oboje pronašli sreću kraj drugih osoba a njih dvoje su ostali u prijateljskim odnosima.

Teodosić u braku sa glumicom

Miloš Teodosić je sreću pronašao sa glumicom Jelisavetom Orašanin, a njihova ljubavna priča je bila iznenađenje s obzirom da su se vrlo brzo nakon stupanja u romansu i venčali. Nešto kasnije dobili su dvoje dece, a nedavno se spekulisalo i o njihovom razvodu.

