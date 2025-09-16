Slušaj vest

Bivši vaterpolista Danilo Ikodinović pre brakova sa Natašom Bekvalac i Majom Ognjenović, od koje se razvodi nakon devet godina, bio je oženjen izvesnom Anjom, koja se nikada nije pojavila u javnosti.

Dve ćerke sa dve žene

On sa prvom suprugom ima ćerku Andreu, dok s Bekvalčevom naslednicu Hanu. prva gospođa Ikodinović je prava enigma, jer o njoj se u javnosti baš ništa ne zna. I Danilo je izbegavao da razgovara na tu temu, ali se ipak u jednom od svojih intervjua dotakao i te teme.

- Evo, moja prva žena je prelepa, pa zašto o njoj niko nije pisao? Ko želi senzaciju, taj je i dobije - izjavio je svojevremeno proslavljeni vaterpolista.

Dača Ikodinović sa prvom suprugom je bio u braku tri godine Foto: Dragana Udovičić

Anja i Danilo venčali su se 2000 godine, a u braku su proveli svega tri godine. Dve godine nakon razvoda stupio je u brak s Natašom Bekvalac koji je trajao do 2011. godine.

Godinu dana imali trzavice

Sa Majom je bio 13 godina, a od toga devet godina u braku. Kako je objavio telegraf.rs oni su već godinu dana imali trzavice, a ovog leta su doneli definitivnu odluku da se razvedu. Maja je svoj život nastavila u Italiji, gde je profesionalno angažovana, dok je proslavljeni vaterpolista ostao u Beogradu.

Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović razvod Foto: Dragana Udovčić, Olimpijski komitet Srbije/Ivica Veselinov

Podsetimo, Ognjenovićka je pre stupanja u vezu s Ikodinovićem bila verena za košarkaša Miloša Teodosića, sadašnjeg supruga glumice Jelisavete Orašanin.

Mi smo pokušali da dobijemo njegov komentar na temu razvoda, ali Danilo se nije javljao na naše pozive.