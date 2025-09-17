Slušaj vest

Nataša Bekvalac iza sebe ima tri braka i razvoda, a svojevremeno je priznala da je posle svega ponosna na sebe.

Prvi i jedini brak koji je obeležen gala svadbom bio je sa bivšim vaterpolistom Danilom Ikodinovićem, a tada su važili za najomiljeniji par sa javne scene.

Bekvalčeva je jednom prilikom govorila o sreći, te je priznala da li veruje u lepu budućnost nakon svih emotivnih brodoloma.

"Ja sam srećna žena"

Na pitanje da li postoji pet vezanih godina u kojima je bila srećna pevačica je iskreno odgovorila:

- Pet vezanih godina, a ja ne mogu da nađem pet vezanih dana. (smeh). Ja sam srećna generalno žena, ali na dnevnom nivou imam faze, sa svojim psihoterapeutom često pričam o tome. Samo ko je otvoren i ko želi da govori o tome, kao što sam ja, sa takvim ljudima mogu da komuniciram - izjavila je Nataša na RTS-u.

"Toliko sam se namučila"

Iako se namučila, Nataša kaže da veruje u lepu budućnost.

- Kako da ne. Ja sam se toliko namučila, ako meni bude gore od ovog ja ne znam šta ću da radim. Potražite me u Lazi (smeh). Kada vidim šta me čeka sa Katjom, nemam ja vremena za "anksiozno stanje" - rekla je Nataša i navela i šta je za nju bio trenutak najveće tuge.

Najveća tuga

- Danilova saobraćajna nezgoda - rekla je pevačica, podsećajući se teškog perioda kroz koji je njena porodica prošla kada je njen prvi suprug Danilo Ikodinović 2008. godine povređen u saobraćajki.

Dača krenuo njenim stopama

Danilo Ikodinović se treći put razvodi i to nakon 9 godina braka.

Sa uspešnom odbojkašicom Majom Ognjenović bivši vaterpolista je bio 13 godina u ljubavi, a od ovog leta više ne žive zajedno.

Kako navode domaći mediji, bračni par je u miru i tišini odlučio da se raziđe.

