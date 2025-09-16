NJIH OSMORO NEĆE ŽIVETI U BELOJ KUĆI: Među njima i Miljana Kulić ovo je razlog zašto neće biti, evo gde će biti smešteni
Veliki šef poslao je pismo u Belu kuću, a Lepi Mića kao ovonedeljni vođa u kući pročitao je pismo u kome je pisalo da određeni učesnici neće živeti u Beloj kući.
Njih osmoro živeće u kući Odabranih
Izvučeni takmičari su skakali od sreće.
- Draga Elito, danas će vođa izvlačiti papiriće i odrediti ko će živeti u kući Odabranih ove nedelje. Mića će sada izvlačiti papiriće i mora jasno da pokaže ime takmičara koji će boraviti, a svi takmičari se odmah nakon odabira mogu preseliti u Kuću Odabranih. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.
- Miljana Kulić, Dušica Đokić, Milan Stoičković, Uroš Stanić, Luka Vujović, Vedran Poljak, Anastasija Brčić i Bora Santana - izvukao je Mića.
Lepi Mića kao vođa za potrčka odabrao Minu Vrbaški
Lepi Mića je ovonedeljni vođa u Eliti 9, on je svoje potrčke odabrao, a za omiljenu osobu izabrao Minu Vrbaški.
Naime, on je pozvao nekoliko takmičara da ustanu, među kojima su se našli Asmin, Uroš Stanić, Boginja, Anđelo, Ivan Marinković, Sara Stojanović, Marko Janjušević, Dušica Đokić, Viktor, Radmila Todorović, Teodora i Filip.
