Danilo Ikodinović razveo se treći put, sada posle devet godina braka sa odbojkašicom Majom Ognjenović.

Pre Maje, bivši vaterpolista bio je u braku sa pevačicom Natašom Bekvalac, dok njegova prva supruga Anja nije poznata javnosti.

Dača i Nataša iz braka su dobili ćerku Hanu, koja ih je nedavno okupila na svojoj maturi i taj trenutak ovekovečila fotografijom.

Teško podnela razvod

Nataša je veoma teško podnela razvod od Dače, a pre nekoliko godina pričala je o krahu braka. Ona se neposredno nakon razvoda jednom rasplakala u emisiji "Amidži šou" kada je pušten njihov ljubavni klip, o čemu je takođe pričala svojevremeno.

Nataša Bekvalac lije suze zbog Danila Dače Ikodinovića Foto: Printscreen/Youtube

"Toliko je zlurado komentarisati iskrenost toga. Ne bih volela da se iko razvede, ali ko god se razveo zna da je to posle smrtnog slučaja u porodici najstresniji događaj. Onda kada izađete ispred ljudi jer vas toliko čupaju i maltretiraju, smognete snage da izađete pred njih, puste vam najljubavnije momente u životu sa čovekom od kog se razvodite. Ko bi mogao da se iskontroliše? I onda vi na to što se ja prospem kažete "Kako dobra glumica". Pa da sam tako dobra glumica, ja ne bih sada pričala sa vama nego bih bila u Holivudu", rekla je Nataša svojevremeno za Telegraf.

"Dača me gleda kroz ulogu Hanine mame"

Bekvalčeva je jednom prilikom prokomentarisala to što Ikodinović o njoj ima samo reči hvale u svojim intervjuima.

- Poznajući njegovu preku prirodu, čudi me da uopšte priča o meni (smeh). Šalu na stranu, od trenutka našeg razvoda pa do danas, jedina naša zajednička tema i ono što nas spaja jeste naše dete. Na Hanu sam posebno ponosna, na sve ono što jeste i u kakvo žensko specijalno biće se razvija. Verujem da Danilo lepo priča jer na mene gleda kroz ulogu Hanine mame. Od njega uživam poštovanje i to je jedino što mi je potrebno da bih sa svim svojim kapacitetima i ljubavlju odgajala naše dete.

