Slušaj vest

Ljuba Aličić pre 35 godina prvi put je pevao na romskoj svadbi u Milanu, a nedavno se prisetio situacije s pomenutog događaja. Sa njim je tada bila i koleginica Verica Šerifović.

Mlada nije bila nevina, mladoženja lomio flaše

Kako se priseća Ljuba, momenat kada se pročulo da mlada nije nevina, bio je jako stresan.

– Moja prva romska svadba bila je u Milanu pre 35 godina. Usred veselja proširila se priča da mlada nije nevina, a onda su počeli da sevaju noževi i viljuške. Ljudi su bili osakaćeni, a mladoženja je sedeo i razbijao pivske flaše – ispričao je svojevremeno Aličić za 24sedam.

Svadba prekinuta

Svadba je trebalo da traje dva dana, ali je prvog dana nastao haos, pa je muzika prekinuta.

– Rekli su nam da odmah idemo u hotel. Posle nekoliko sati gazda dolazi i kaže: „Ljubo, ustajte, mlada je ipak nevina, idemo da se veselimo“ – prisetio se pevač.

1/14 Vidi galeriju Ljuba Aličić najavio koncert Foto: Kurir

Romske svadbe najplaćenije

On dodaje da niko od kolega ne odbija romske svadbe, jer su bakšiši izuzetno veliki.

– Koliko je ko plaćen, ne znam, ali najskuplja romska svadba na kojoj sam bio održana je u Francuskoj. Tada su pevali Lepa Brena, Šaban Šaulić, Zorica Brunclik… Kada bi se danas preračunalo u evre, ta svadba bi koštala oko tri miliona evra – rekao je Aličić.

Pevač ističe da su romska veselja u inostranstvu na najvišem nivou i da ih je teško uporediti sa onima u Srbiji.

– Ti ljudi znaju da se vesele i daju veliki bakšiš. Kod nas su takve svadbe retkost, jer narod ima više novca u Italiji, Francuskoj ili Austriji – zaključuje Ljuba.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: