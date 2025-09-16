Slušaj vest

Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, nakon 10 godina došao je ponovo u Beograd, a prvo što je uradio, posetio je grob svojih velikih prijateljaMarine Tucaković i Milana Laće Radulovića.

"Sedeo sam u ćeliji i ušao je jedan zatvorski drug i rekao mi da je umrla Marina Tucaković, to je bio moj najgori dan u zatvoru. Tada sam osetio šta znači zatvor i nemoć, uvek kada sam dolazio u Beograd odmah sam išao kod Marine kao što sam i danas došao ovde da je poljubim", priča Boki pa otkriva da li su se čuli tokom njegovih zatvorskih dana.

"Sve vreme smo se čuli. Marina kao da je želela da ode kod Miloša, a Laća kada me je posetio deset dana pre smrti izgledao je kao da želi da ode kod Marine, mi smo se mnogo voleli, nismo bili saradnici nego porodica", priča Boki pa dodaje:

Boki 13 se pojavio na grobu Marine Tucaković Izvor: Kurir

"Nismo imali planove, svake godine smo zajedno letovali, putovali smo zajedno. Marina je nešto što se neće ponovo u budućnosti, takva žena, takav čovek, takva duša i takva umetnica. Ona mi je pružila prva ruku kada sam dolazio u Beograd i u prvi stan čiji sam ušao bio je njen stan u centru grada."

Posetiću Futu

Boki otkriva i da planira posetu Futi.

"Čujem se, kako da ne, videćemo se, idem da ga obiđem jer je on moj prijatelj i on mene mnogo voli i ja volim njega", kaže i otkriva mnogo toga što možete pogledati u snimku ispod:

Boki 13 posetio grob Marine Tucaković Izvor: Kurir

Majci posvetio emotivnu pesmu

Boki 13 nedavno je održao promociju u Skoplju povodom svoje nove numere koju je posvetio svojoj majci. Promovisao je i spot za pomenutu pesmu, a svi koji su je čuli oduševljeni su emocijom.

Foto: Printscreen Instagram

Iza Bokija je jedan stresan period, a šoumen iz Makedonije je samo delić svojih emocija odlučio da podeli na ovakav način. On se oglasio i putem svog "Instagram" profila i napisao:

- Pesma sa najvećom ljubavlju i najvećom tugom! Pesma koju posvećujem svojoj majci kojoj dugujem život,

Samo jedna tužna pesma.

Uspeh i pad Bokija 13

Boki je makedonskoj javnosti postao poznat kroz svoju emisiju koju je vodio obučen u ženske krpice, a ubrzo je krenuo da snima pesme zahvaljući kojima je nastupao u velikim halama pravivši koncerte za pamćenje.

Foto: Printskrin

Jovanovski je u početku bio buca, pa ga takvog pamtimo i tokom njegovih učešća u rijaliti programima "Farma", "Veliki brat", "Dvor"... Ubrzo je smršao, vratio se za Makedoniju i potpuno promenio stil oblačenja što mu, po svemu sudeći, nije bilo talično.

Boki je 2019. uhapšen pod optužbom za reketiranje, a čitava akcija odigrala se na putu za Mikonosu, na graničnom prelazu za Grčku. Tako je, u sekundi, planirane tropske dane na ovom luksuznom i nimalo jefitnom ostrvu, Boki 13 zamenio onim u zatvorskoj ćeliji.

Nakon dužeg suđenja Boki je 2022. godine osuđen na devet godina zatvora, ali je 2024. pušten zbog zdravstvenih razloga. Boki se ubrzo vratio na pozornicu javnog sveta, gostovao je po emisijama, a nedavno ga je posetila i naša ekipa.

1/8 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Kurir, Instagram, Printscreen Instagram

Prvo pojavljivanje u srpskim medijima

U prestižnom hotelu u samom centru prestonice Severne Makedoniji, Boki je organizovao ekskluzivno fotografisanje za novi projekat koji je najavio ispred kamere Kurir televizije.

- Ovo je moje prvo pojavljivanje u srpskim medijima nakon izlaska iz zatvora. Neću mnogo pričati, samo ću najaviti projekat koji ce biti najveći na Balkanu i premijeru filma “Reket” koji je moja autobiografija i ekranizovana situacija koju sam preživljavao tokom zatvora - rekao je Jovanovski.

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: