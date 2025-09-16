Slušaj vest

Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13 posle gotovo deceniju došao je u Beograd, a prvo mesto koje je posetio kada je stigao u srpsku prestonicu jeste grob njegove velike prijateljice Marine Tucaković i njenih sinova Miloša i Milana Radulovića.

Ispunio svoju želju i obećanje

Makedonski šoumen pre nekoliko dana je na svom Instagram profilu objavio da dolazi u srpsku prestonicu i da će najpre otići da psoeti večnu kuću porodice Radulović-Tucaković, a svoje obećanje je i ispunio.

Boki se na groblju pojavio sav u crnom od glave do pete s maramom na glavi. Čim je došao on je pao na kolena i poljubio sliku Marine. Nakon toga je prelio rakijom grob za pokoj duše.

"Marina me je bezuslovno volela"

Podsetimo, Boki je u prvoj ispovesti nakon izlaska iz zatvora govorio o ljubavi i prijateljstvu sa porodicom Tucaković.

- Jezivi pritvorski dani. Ne možete ni da shvatite kako to izgleda. Bez podrške roditelja ne bih izdržao ni pola i ne bih bio ovde gde sam sada. U zatvoru sam, ako ništa drugo, naučio kako da budale udaljim od sebe. Imao sam psihijatre dok sam bio u bolnici, upadao sam u velike krize, ipak, pet godina van slobode je mnogo uticalo na mene. I lajf koučevi su mi mnogo pomogli. Na sve što mi se dešavalo tamo, u jednom momentu sam saznao da je preminula Marina Tucaković. To mi je mnogo teško palo, jer smo bili mnogo dobri. To je bila jedna od žena koja me je volela bezuslovno. Prva stvar koju ću uraditi kao odem u Beograd, posetiću Marinin grob.

"10 dana pred smrt posetio me je Laća"

- Marina je bila mnogo bliska sa svim pevačima, ali sa mnom je imala poseban odnos. To nije bilo profesionalno, to je bila velika ljubav, ne znam kako to da opišem. Upoznala me je kad sam gostovao u jednom šouu, u kojem je ona bila žiri. Meni je bila želja da mi ona radi pesme. Bila je divna žena. Bio sam aktivno prisutan u njenoj borbi s rakom. Onda su me zatvorili, bila je da svedoči. I za Marinu i za Futu i za Laću će moje srce zauvek biti njihovo. Desetak dana pre nego što je umro, Laća me je posetio u bolnici, posle 10 dana je nastradao. Mi smo imali poseban vajb. Mnogo lepih reči koje ću ceo život pamtiti dobio sam od Marine, jedna od njih je "Biće šta će biti."

