Slušaj vest

Venčanje Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića godinama tema je gradskih kuloara, što zbog činjenice da je bilo glamurozno i nezaboravno, što zbog toga da se par šest godina kasnije razveo.

Godina 2006. po mnogo čemu je bila zanimljiva, a događaj koji se posebno pamti, jer je mnogima istovremeno izmamio suze i osmeh na lice bilo je venčanje Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića.

Pevačica i vaterpolista jedno drugome na večnu ljubav zakleli su se u crkvi Svetog Nikolaja u Sremskim Karlovcima. Ceremoniji su prisustvovali njihovi najbliži prijatelji, kumovi i članovi porodice, a kako bi im zajednički život bio lepši i plodonosniji mladence su po izlasku iz crkve zvanice obasule belim laticama ruža. Nataša je ponela Valentino venčanicu vrednu 20.000 evra, a kasnije toga dana se presvukla.

1/8 Vidi galeriju Bivši muževi Nataše Bekvalac Foto: Printscreen/Ami Dži šou, Printscreen, Damir

U pratnji gostiju novopečeni supružnici zaputili su se potom u hotel “Park” u Natašinom rodnom gradu, gde su se venčali pred matičarem, ili se bar tako činilo njihovim zvanicama. Naime, Bekvalčeva i Ikodinović samo su fingirali opštinsko venčanje, jer nisu želeli da rastuže roditelje i saopšte im da su sudbonosno da zapravo izgovorili godinu dana ranije, samo u prisustvu kumova.

Prvo venčanje o kojem su tajili, pop diva i sportista organizovali su nakon Ikodinovićevog povratka iz Montreala, gde je naša reprezentacija 2005. godine na Svetskom prvenstvu u vaterpolu osvojila zlato. Nataša je zaprosila Daču, a već sutradan su zakazali venčanje.

Nataša izvadila silikone iz grudi Foto: Saša Milutinović

- Rekla sam Dači: "Mislim da bi trebalo da postanem tvoja žena." On mi je odgovorio: "Već danima razmišljam o tome, ali sam se plašio da će tebi biti prerano." Imala sam bele japanke i jeftinu dugu belu lanenu haljinu. Danilo je bio presladak u farmerkama, japankama i beloj majici kratkih rukava. Isti venčani list smo, godinu dana kasnije, u prisustvu iste matičarke, na venčanju u hotelu, kobajagi, potpisali. Trudili smo se da to sačuvamo u tajnosti, čak i od svojih roditelja, sve dok moja mama nije ušla u našu spavaću sobu, dok mi nismo bili tu, i našla foto-albume - otkrila je Bekvalčeva.

Dača se razvodi i od treće supruge

Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.

Kako domaći mediji saznaju, poznati par je nedavno odlučio da stavi tačku na brak dug devet godina.

1/9 Vidi galeriju Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović Foto: Dado Đilas, Twitter, Nemanja Nikolić

Prema informacijama do kojih su mediji došli, razmirice između Danila i Maje bile su redovne poslednjih godinu dana, ali je par uspevao da ih prevaziđe, sve do ovog leta kada su odlučili da stave tačku na njihovu ljubav dugu više od jedne decenije.

Kako navodi izvor medija, Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović su seli i dogovorili se da se mirno raziđu. Odbojkašica je otputovala sama u Italiju gde zbog sportskih obaveza i boravi, dok je bivši vaterpolista ostao u Beogradu. Od ovog leta ne žive pod istim krovom.

Kurir/Story

Nataša Bekvalac o idealnom muškarcu: