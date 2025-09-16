Slušaj vest

Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović stavili su tačku na svoj brak posle 9 godina.

O njihovoj ljubavi se toliko i nije znalo, jer su gotovo sve čuvali za sebe, pa su se tako u tajnosti i venčali.

Dača nije aktivan na Instagramu, ali je Maja i te kako aktivna, gde je ponekad i kačila zajedničke slike sa Ikodinovićem.

Slika stara sedam godina

Međutim, kada je ljubav "pukla", Maja je obrisala skoro sve zajedničke slike sa profila - osim jedne i to baš stare. Naime, jedina zajednička fotografija Maje i Danila datira iz 2018. godine, na kojoj su pozirali srećni i zagrljeni.

Ikodinović je tada pozirao dok je držao Maju i grlio je, a ni nežnosti s njene strane tada nije manjkalo.

Prema informacijama, razmirice između Danila i Maje bile su redovne poslednjih godinu dana, ali je par uspevao da ih prevaziđe, sve do ovog leta kada su odlučili da stave tačku na njihovu ljubav dugu više od jedne decenije.

Mirno se razišli

Kako navodi izvor, Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović su seli i dogovorili se da se mirno raziđu. Odbojkašica je otputovala sama u Italiju gde zbog sportskih obaveza i boravi, dok je bivši vaterpolista ostao u Beogradu. Od ovog leta ne žive pod istim krovom.

Podsetimo, danilo je pre Maje bio u brakovima sa prvom suprugom Anjom, a onda i pevačicom Nataša Bekvalac. sa obe ima po jednu ćerku. Maji je ovo bio prvi brak, a bila je verena s košarkašem Milošem Teodosićem, sadašnjim suprugom glumice Jelisavete Orašanin.

