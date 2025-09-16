Slušaj vest

Bivša devojka Marka Janjuševića Janjuša, Jelena Topić, izašla je u javnost kako bi pokazala i dokazala da ju je Janjuš, aktuelni učesnik "Elite", ojadio za novac, koji je, kako se navodi u prepiskama, davao da produži kamate kod zelenaša.

Pink.rs došao je u posed novog dokaza - opomene! Naime, Jelena je preko advokata uputila Janjušu opomenu za isplatu dugovanja, a kako se navodi, rok je istekao još 25.08.2022. godine.

Radi se od dugu od 2.000 evra, a opomena pred tužbu stigla je iz Zagreba.

Marko Janjušević Janjuš sa ćerkom Krunom posetio Pariz Foto: Instagram

Janjuš otkrio za koliko para je ušao u Elitu 9

Učesnik "Elite 9" Marko Janjušević Janjuš otkrio je detalje ugovora čim je ušao u Belu kuću.

Naime, Janjuš je u dvorištu ispred Bele kuće pričao sa Urošem Stanićem, a tom prilikom je počeo da priča o honoraru i zaradi.

- Malo mi je bilo da napolju zarađujem 14.000, hoću 19.000. Pa eto - rekao je Janjuš.

Janjuš je onda pomenuo i cifru koju je navodno zaradio od učešća.

- Nisu mi za džabe dali 400.000 evra.

Kurir.rs/ Pink.rs

Janjuš ušao u Elitu 9
