OGLASILA SE BIVŠA JANJUŠEVA DEVOJKA KOJA GA TUŽI! Ojadio je za veliku sumu novca kako bi vraćao dugove kamatašima: Isplivalo sve!
Bivša devojka Marka Janjuševića Janjuša, Jelena Topić, izašla je u javnost kako bi pokazala i dokazala da ju je Janjuš, aktuelni učesnik "Elite", ojadio za novac, koji je, kako se navodi u prepiskama, davao da produži kamate kod zelenaša.
Pink.rs došao je u posed novog dokaza - opomene! Naime, Jelena je preko advokata uputila Janjušu opomenu za isplatu dugovanja, a kako se navodi, rok je istekao još 25.08.2022. godine.
Radi se od dugu od 2.000 evra, a opomena pred tužbu stigla je iz Zagreba.
Janjuš otkrio za koliko para je ušao u Elitu 9
Učesnik "Elite 9" Marko Janjušević Janjuš otkrio je detalje ugovora čim je ušao u Belu kuću.
Naime, Janjuš je u dvorištu ispred Bele kuće pričao sa Urošem Stanićem, a tom prilikom je počeo da priča o honoraru i zaradi.
- Malo mi je bilo da napolju zarađujem 14.000, hoću 19.000. Pa eto - rekao je Janjuš.
Janjuš je onda pomenuo i cifru koju je navodno zaradio od učešća.
- Nisu mi za džabe dali 400.000 evra.
Kurir.rs/ Pink.rs