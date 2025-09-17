Slušaj vest

U Banjaluci već nekoliko dana vlada haos, i to zbog ni krive ni dužne Rade Manojlović, koja je bila specijalna gošća tradicionalne Kotlićijade, održane u banjalučkom naselju Česma.

Rada Manojlović srećna u ljubavi Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić

Njen nastup žestoko je osudio gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković. On je uz njen snimak sa ove manifestacije poručio da je rukovodstvo Republike Srpske od najvećeg grada u tom entitetu Bosne i Hercegovine napravilo "šatorski cirkus", u kojem se tradicija ubija, a kultura zamenjuje prostaklukom.

Zabrinut za budućnost

Stanivuković je napisao na društvenim mrežama da je Banjaluka ove godine ostala bez BL festa, jednog od najboljih festivala u regionu.

Foto: Youtube/BLinkba

- Zar je naša najveća snaga u kotliću, besplatnoj hrani i piću? Praznik i snaga naroda ne mere se kazanima, već onim što gradimo, koliko radimo i kako brinemo o budućnosti naše dece. Narod zaslužuje više od jednodnevne gozbe, zaslužuje pravi napredak i bolji život. Šta je to tačno što slavite? Pobede koje niko ne vidi, ili poraze koje pakujete u vašare? Na čiji račun ide ovaj vaš cirkus? - zapitao se gradonačelnik.

Reakcije na ovaj njegov post bile su raznolike - jedni su podržali njegov stav, dok su drugi stali na stranu Rade Manojlović. U nekim od komentara Draška su optužili da je licemeran, objavljujući njegove fotografije sa jednog slavlja ispod vašarske šatre.

Kako bismo čuli i drugu stranu, pozvali smo Radu, koja nam je rekla da je politika ne zanima i da će pevati svuda gde je pozovu.

- Pročitala sam tekst i ne vidim da je negde mene pomenuo. Pre bih rekla da je to po političkoj osnovi, a mene politika ne zanima. Pevam svakome ko me pozove i dobrodošla sam svuda da uveseljavam narod, koje god vere, nacije i političkog opredeljenja bio - poručila nam je pevačica.

Foto: Instagram

Podsetimo, ovo nije prvi put da se Stanivuković meša u estradna pitanja, pa je tako pre dve godine doneo odluku kojom je zabranio nastupe nekoliko srpskih izvođača u tom gradu. Među njima su se tad našli Dragomir Despić Desingerica i Anđela Ignjatović Breskvica.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Instagram, Nemanja Nikolić / Nenad Kostić, Kurir, Damir Dervišagić

Gradonačelnik je tada obrazložio zbog čega je doneo takvu odluku.

Čuvar vrednosti

- Pljugice, desingerice, voćkice, breskvice, kako sebe nazivaju ovi umetnici, više neće moći da nastupaju u Banjaluci. Moramo da sačuvamo vrednosti i poruke koje se šalju kroz ovakav vid događaja. Siguran sam da smo doneli pravu odluku. Voleo bih da svi mladi ljudi koji gledaju ovaj video odluče da ne idu na takve događaje i pre bilo kakvih zabrana, ali mi kao gradovi, opštine i odgovorni ljudi moramo da delujemo unapred. U bašti će da nikne ono što posadite, a u glavama mladih ljudi upravo će da budu one misli koje šaljete ovako javno kroz događaje, koncerte, predstave i sve vidove javnih manifestacija - poručio je tada Stanivuković na svom Tiktok nalogu.

Kurir.rs

