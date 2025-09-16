Slušaj vest

Folker Radiša Trajković Đani, koji se povredio na skijanju u Italiji i slomio ruku, kupio je nedavno tri stana. Naime, kako su pisali domaći mediji, folker i njegova supruga vole da veličaju svoje bogatstvo, a pevač je nedavno, kako se pisalo kupio tri stana na kredit.

U jednom stanu pevač živi sa suprugom Slađom i ima 100 kvadrata i vredi čak 460.000 evra, a druga dva stana kupio je svojim sinovima i oni koštaju po 290.000 evra - pisali su domaći mediji.

Radiša Trajković Đani oženio je nedavno i mlađeg sina Marka koji je u Hramu "Svetog Save" izgovorio sudbonosno "da" supruzi Minji sa kojom ima sina Lava, a ponosni roditelji Marku su kao svadbeni poklon obezbedili krov nad glavom to jest stan.

"Sinu smo za venčanje kupili stan, poklon je i ljubav" - rekla je tada Slađa Trajković.

Folker je pre nekoliko godina prodao luksuznu vilu na obali Save od pola miliona evra, koja predstavlja pravo arhitektonsko čudo, pošto je bila predviđena za rušenje jer nema građevinsku dozvolu. Pisalo se i da ona vredi 250.000 evra, ali njena vrednost dostiže i do pola miliona jer je Đani u nju mnogo ulagao i dograđivao je sve vreme, radeći je za svoj gušt. Ipak, kad je shvatio da od legalizacije neće biti ništa, verovatno je prodao nekome ko je na sebe preuzeo veliki rizik da sada strahuje od rušenja, mada se svi koji imaju bespravno podignute objekte uvek nadaju da će pre ili kasnije doći do legalizacije - tvrdio je izvor blizak porodici Trajković.

Međutim, pevačevoj imperiji tu nije kraj. Đani je poznat kao neko ko voli luksuz, provod, dobre automobile i putovanja, pa se veruje da je njegovo bogatstvo dosta veće od svega navedenog.

Podsetimo, Đani je doživeo je tešku povredu na skijanju u Italiji. Đaniju je pomoć ukazana na stazi, odmah su mu zavili ruku i stavili ga na nosila, a potom prebacili do kola Hitne pomoći.

Đani je otkrio da je polomio ruku na pet mesta i da mora na operaciju.

- Vraćam se kući polako, pao sam, razvalio sam se. Pukla mi je ruka na pet mesta. Kada otok spadne, idem na operaciju - rekao nam je kratko Đani.

Slađa je za Blic otkrila je Đani na putu za Beograd, da ima otok, kao i da će morati na operaciju nakon što on spadne.