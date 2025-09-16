Slušaj vest

Pevač Željko Vasić održao je konferenciju za medije povodom novog projekta simboličnog naziva "25ica", kojim obeležava 25 godina karijere. Ovaj muzički poduhvat predstavlja retrospektivu njegovog umetničkog puta, ali i osveženje nekih od pesama koje su obeležile njegovu karijeru.

– “25ica” u muzičkom smislu predstavlja neku vrstu rekapitulacije moje dvadesetpetogodišnje karijere. Želeo sam da određenim pesmama, koje su mi veoma drage, dam novo ruho i još više ih približim svom senzibilitetu i svojoj muzičkoj estetici - izjavio je pop pevač, dodajući da je ovaj projekat za njega izuzetno ličan.

Željko Vasić najavio beogradski koncert Foto: Kurir/Milica Stanojević

– “25ica” je do sada nešto najbolje što sam uradio kada je u pitanju moje muzičko delo, rad i trajanje na muzičkoj sceni - iskreno je rekao Željko, ne krijući ponos na ono što je stvorio.

Kompletan projekat biće predstavljen krajem godine, a kao uvertira u ono što publiku očekuje, 23. oktobra u beogradskoj MTS dvorani Vasić će premijerno održati koncert “25ica – acoustic”, na kojem će fanovi imati priliku da uživo čuju pesme pre zvaničnog izdanja.

– Publika će moći da oseti magiju “25ice” u akustičnoj verziji, u jednoj posebnoj, intimnoj atmosferi - poručuje Željko, i dodaje da jedva čeka da podeli ovo emotivno muzičko putovanje sa onima koji ga prate od samog početka.