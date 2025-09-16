"TO JE NEŠTO NAJBOLJE ŠTO SAM URADIO DO SADA" Željko Vasić slavi 25 godina karijere
Pevač Željko Vasić održao je konferenciju za medije povodom novog projekta simboličnog naziva "25ica", kojim obeležava 25 godina karijere. Ovaj muzički poduhvat predstavlja retrospektivu njegovog umetničkog puta, ali i osveženje nekih od pesama koje su obeležile njegovu karijeru.
– “25ica” u muzičkom smislu predstavlja neku vrstu rekapitulacije moje dvadesetpetogodišnje karijere. Želeo sam da određenim pesmama, koje su mi veoma drage, dam novo ruho i još više ih približim svom senzibilitetu i svojoj muzičkoj estetici - izjavio je pop pevač, dodajući da je ovaj projekat za njega izuzetno ličan.
– “25ica” je do sada nešto najbolje što sam uradio kada je u pitanju moje muzičko delo, rad i trajanje na muzičkoj sceni - iskreno je rekao Željko, ne krijući ponos na ono što je stvorio.
Kompletan projekat biće predstavljen krajem godine, a kao uvertira u ono što publiku očekuje, 23. oktobra u beogradskoj MTS dvorani Vasić će premijerno održati koncert “25ica – acoustic”, na kojem će fanovi imati priliku da uživo čuju pesme pre zvaničnog izdanja.
– Publika će moći da oseti magiju “25ice” u akustičnoj verziji, u jednoj posebnoj, intimnoj atmosferi - poručuje Željko, i dodaje da jedva čeka da podeli ovo emotivno muzičko putovanje sa onima koji ga prate od samog početka.