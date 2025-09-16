Slušaj vest

Bojan Vasković jednom prilikom govorio je o teškom detinjstvu i ratu koji je proživeo, a njegova ispovest tada je rastužila mnoge. Hapšen je kao dečak zajedno sa svojom sestrom kako bi mu ucenili majku, očevom teškom ranavanju ali i selidbama.

Selidbe tokom detinjstva i neprijatnosti

– Imali smo stan u mestu Dobrinje, gde smo živeli godinu, dve pre rata, a posedovali smo i kuću u drugom delu grada u kojoj su živeli baba i deda. Budući da niko nije verovao da će stvarno doći do tog rata otišli smo jedan dan da ih obiđemo, a kako su to veče stavljali barikade nismo mogli da se vratimo u stan. Bio je vojni čas, ali su se tada svi zajedno čuvali i muslimani i Srbi. Kroz neko vreme desio se iznenadni napad i mi smo tada bežali i povlačili se kroz jednu šumu. Pucalo se, to je bio konvoj ljudi koji se povlačio, ljudi su ginuli od granata, metaka, gazili smo preko mrtvih bukvalno u tom povlačenju. Tata mi je ispričao da sam mu tad prvi put rekao: „Tata, ja se bojim“. U jednom momentu smo se čak razdvojili, ja sam ostao sa komšijama i rodbinom, a on je pokušavao da povede babu i dedu, nažalost bezuspešno. Za to vreme, sestra i majka su nam bile u Dobrinji, gledale su na televiziji šta se dešava. Narednih dana išli smo od logora do logora, a tata je kasnije prebacio mamu, sestru i baku u deo teritorije gde smo mi bili – prisećao se ranije Bojan, koji se sa porodicom ubrzo nakon očevog teškog ranjavanja preselio kod ujaka u Crnu Goru, a zatim i u Beograd gde su on i sestra kao tinejdžeri doživeli još jednu veliku neprijatnost.

Zatvorska ćelija

Dva i po meseca pevač i njegova sestra proveli su u zatvorskoj samici zbog optužbe da njihova porodica krije informaciju o Ratku Mladiću.

– Dešava se taj period hapšenja, gde smo kao porodica, a pogotovo sestra i ja bili kolateralna šteta. Mene su teretili dok sam imao 17 godina, proveo sam dva meseca u samici, majka 8 meseci i sestra isto dva i po meseca, dok otac ostaje sam. Samo zato što je majka radila u birou Republike Srpske kod Jovana Đoga, koga su teretili za skrivanje Ratka Mladića. Hapse sestru i mene da bi ucenili majku da nešto kaže, tipičan politički slučaj. Posle 11 godina pravda je pobedila, mi smo svi oslobođeni i istina je izašla na videlo, hvala Bogu. Majka je u to vreme dobijala preteće poruke različitih sadržaja. U zatvoru su prema meni i sestri svi stvarno bili dobri, jer su znali da smo tu na pravdi Boga. Tu sam zapalio i prvu cigaru. To je bila agonija, jer nisam znao ni zašto sam tu, nisam znao ni kako su mi sestra, majka, otac, tek posle 15 dana sam čuo kad je došao advokat u posetu – ispričao je svojevremeno Bojan, koji teške događaje iz detinjstva nastoji da zaboravi. Ipak, činjenica je da su ga neprijatna dešavanja iz prošlosti i stradanja dodatno zbližila sa sestrom.

Danas uživa u braku sa svojom suprugom Aleksandrom s kojom se venčao 2015. godine, a ponosni su roditelji tri mališana.