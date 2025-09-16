Slušaj vest

Voditeljka Dea Đurđević je nedavno našla novog dečka, te priznala da je zaljubljena i srećna.

Njen bivši dečko Mladen Mijatović se vratio u Srbiju i radi na Pinku, a iako su mnogi očekvali pomirenje, voditeljka je nastavila dalje i pronašla novu ljubav.

Nova ljubav

- Zaljubljena sam. To je novo - rekla je Dea Đurđević, pa progovorila o muškarcu koji je imao hrabrosti da joj priđe.

- Nisam ga pomenula imenom i prezimenom i dobro je što nisam. Pošto gleda, sigurno misli: "Kako sam hrabar i snažan." Verovatno treba imati hrabrosti, ali i manjak kompleksa. Prvo treba nositi breme javne ličnosti, pa onda i breme neke javne ličnost koja je preživela ono što je preživela. To jeste svojevrsna hrabrost i manjak kompleksa - rekla je Dea.

1/7 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen

Susret sa Mladenom

Voditeljka je priznala da još nije srela Mladena.

- Nismo se videli, radimo zajedno, ali se nismo sreli dosad. Mislim, izvesno je, srešćemo se, pobogu, radimo na istoj televiziji. Dešava se, sve je to život - rekla je Đurđevićeva.

Foto: Printscreen

Raskinuli pre godinu dana

Pre godinu dana odjeknula je i vest da su Mladen i voditeljka Dea Đurđević raskinuli dugogodišnju vezu.

- Obaveštavam da smo Dea i ja stavili tačku na naš zajednički emotivni život. Rastali smo se u prijateljskim odnosima, uz puno poštovanja - rekao je on, nakon čega se oglasila i Dea.

1/10 Vidi galeriju Dea i Mladen u vreme ljubavi Foto: Instagram Printscreen / deadjurdjevic_official, Printskrin/Instagram

- To je naša zajednička odluka i zajednička izjava ujedno. Ništa ne bih dodavala na ono što je Mladen objavio, ujedno je to naše zajedničko oglašavanje - poručila je ona za "Pink".

Kurir/Informer

Dea o saobraćajnj nezgodi: