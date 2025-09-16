Slušaj vest

Ćerka pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, sve više privlači pažnju javnosti.

Vest da se Maja Ognjenović i Dača razvode, iznenadila je mnoge.

Mnogi su se pitali kako je Hana Ikodinović prihvatila ženu svog oca, ali prema dokazima koji su stizali u javnosti njih dve se odlično razumeju i reč je o srećnim porodičnim odnosima.

Odnos Hane i Maje

Ćerka Nataše Bekvalac voli da provodi vreme sa ocem što obično podrazumeva i prisustvo njegove tadašnje supruge.

Na mrežama je jednom prilikom osvanula fotografija na kojoj su Hana i Maja, u prisustvu Danila Ikodinovića.

Njih troje sedeli su na zajedničkom ručku u jednom gradskom lokalu i uživali uz dosta smeha, preneo je "Story", što govori u prilog njihovim dobrim odnosima.

Pevačica Nataša Bekvalac, Hanina majka, nedavno je otkrila da je u odličnim odnosima sa bivšim suprugom.

- Dača i ja smo u nikad boljim odnosima. Kad se odstrani ono što ne valja, naš muško-ženski odnos jedino nije valjao, sve ostalo valja, onda više nemamo nikakvih problema - rekla je ona jednom prilikom.

Hana se odselila u Španiju

Hana Ikodinović je u poslednje vreme veoma aktivna na svom Instagram profilu, a sada je objavila fotografije i pokazala kako provodi prve dane u Španiji. Ona je otputovala zajedno sa majkom Natašom, a njih dve su uveliko bile u šopingu i kupile puno stvari za opremanje stana.

Hana je nakon te fotografije objavila još jednu sa ulica Madrida, a nema sumnje da će sve ići baš onako kako je zamislila.

Podsetimo, Nataša je nedavno govorila o odnosu sa Hanom i priznala da joj je teško što će se uskoro odseliti.

„Hana i ja imamo lep, otvoren, prijateljski odnos. Drago mi je da kada nešto ne valja, prvi broj koji okrene je moj. Mama ne rešava sve probleme, ali drago mi je što može sve da mi kaže. Teško mi je što ide, uopšte mi nije svejedno, ali znam da je to jako važno za njenu budućnost i to mi daje snagu. Ne mogu da zamislim dan bez nje, ali isto tako znam da je osamostaljivanje nešto najvažnije za decu“, govorila je ona.

Razvod Maje i Dače

Prema informacijama do kojih su mediji došli, razmirice između Danila i Maje bile su redovne poslednjih godinu dana, ali je par uspevao da ih prevaziđe, sve do ovog leta kada su odlučili da stave tačku na njihovu ljubav dugu više od jedne decenije.

Kako navodi izvor medija, Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović su seli i dogovorili se da se mirno raziđu. Odbojkašica je otputovala sama u Italiju gde zbog sportskih obaveza i boravi, dok je bivši vaterpolista ostao u Beogradu. Od ovog leta ne žive pod istim krovom.

