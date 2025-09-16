Slušaj vest

Kristijan Golubović, koji je trenutno u centru skandala zbog raskida s Kristinom Spalević,pre par meseci odneo je pobedu u rijalitiju "Farmeri" gde je za devet meseci koje je tamo proveo uzeo masnu svotu novca.

Čim se dočepao "slobode" on je nastavio da živi, što bi rekli, punim plućima, a i ponovio se. Njega su pre par mesecisnimile kamere emisije "Paparco lova", kako sa nevenčanom suprugom Kristinom Spalević obavlja svakodnevne obaveze, a kroz grad su se vozili novim kolima.

U pitanju je automobil marke Jaguar F-Pace čija se cena kreće oko nešto manje od 70.000 evra, a u prilog tome svedoči snimak na društvenim mrežama, koji svi šeruju.

Kristijan i Kristina najpre s seli u jedan kafić gde su popili piće. Kristina se toliko uželela svog partnera da ga je i u javnosti ljubila. Ubrzo im se pridružio prijatelj, modni kreator Mirko Pučijašević. Svi zajedno su potom otišli do šoping mola, tamo ručali, a onda ih je Golubović odvezao do televizije na kojoj je Kristina zaposlena.

Kristina ga optužila da joj je pretio ubistvom, on reagovao

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević, nevenčana supruga Kristijana Golubovića došla je na finale Farme 8 sa obezbeđenjem. Foto: Boba Nikolić

- Mori me cela situacija sa Kristinom, sad sam odjednom i ubica. Mogu da je zamolim da prestane to da radi jer decu treba da čuvamo i da nađemo zajednički jezik, bili zajedno ili ne -započeo je i nastavio:

- Odgovornost imamo oboje, a ona je prva povukla nogu jer me napustila bez pričanja i upozoravanja. Nije se ništa desilo veliko da ona ode i kaže da ne može da živi sa mnom. Onda anuliramo dela i hvatamo se reči. U 250 od 300 stanova ima turbulencija, a samo u 50 se desi da neko nekog ovako ostavi. Ne znam šta de dešava sa njom u glavi da ona govori da ću biti isto. Imamo divnu decu i mogućnosti, ja sam mašina za novac i šoubiznis. Ne znam gde može da bude bolje, ako nismo u zajednici -rekao je Kristijan.

On se zaprepastio njenim optužbama.

1/15 Vidi galeriju Kristina i Kristijan sa dečicom Foto: Printscreen

- Ako ona izjavljuje javno da je nisam udario, kako onda ja pretim ubistvom? Vi se posvađate kao u rijalitiju ili u saobraćaju. To se dešava svakodnevno, ona mlati praznom slamom. Ona sve radi u afektu, ja stojim ispred ulaza i malopre smo bili jedno pored drugog, ja sam joj poljubio ruku. Bart joj je bio tu, video je sve. Ja sam joj poslao milion poruka, promenio sam život zbog nje. Ako ona kaže da ima da objavi o meni, imam i ja o njoj. Ja neću da ispadnem mučenik da se prepucavam sa njom, a rodila mi je dvoje dece -rekao je Kristijan.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: