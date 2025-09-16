Slušaj vest

Iako je pri ulasku u Elitu 9 Asmin Durdžić bio vrlo rezervisan, te se činilo da će biti izolovan od cimera, ipak je kroz nekoliko dana sklopio prijateljstva.

Sa Milosavom Pravilović je već nekoliko puta razgovarao, a tokom jednog druženja joj je otkrio da je pred ulazak u rijaliti zloupotrebio njen lik.

Kako je otkrio, na društvenoj mreži je napravio njen lažni profil uz pomoć kog je profitirao.

- Nemoj da se ljutiš na mene. Napravio sam profil na Tiktoku sa tvojom fotografijom. Sa tog profila sam snimao lajvove i pisao svašta. Tako sam za sedam do deset dana zaradio 3.000 evra - rekao je Asmin, a Milosava je ostala bez reči.

Asmin je u jednoj od ispovesti otkrio da je Aneli za njega mrtva.

1/4 Vidi galeriju Aneli Ahmić u emisiji otečena i sa flasterima po licu Foto: Printscreen Instagram

- Nikada nisam rekao ime "Aneli", a kada bi me pitala, bio sam spreman da pokažem tuđu sliku. Slagao sam da je majka tog deteta predivna žena i radi u pekari. Sve sam lagao za Aneli, nisam hteo da priznam. Imam poruke gde sam pisao Aneli da sam u ozbiljnoj vezi. Ja je pomirim sa Groficom i ona me smara non stop, ne znam kako da opišem. Ne bih joj otišao na sahranu, ona je za mene mrtva, sahranjena. Ja kada njega gledam, vidim sebe, njega razumem, nemam ništa protiv Luke - rekao je Asmin.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: