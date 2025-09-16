Aneli je za mene mrtva

- Nikada nisam rekao ime "Aneli", a kada bi me pitala, bio sam spreman da pokažem tuđu sliku. Slagao sam da je majka tog deteta predivna žena i radi u pekari. Sve sam lagao za Aneli, nisam hteo da priznam. Imam poruke gde sam pisao Aneli da sam u ozbiljnoj vezi. Ja je pomirim sa Groficom i ona me smara non stop, ne znam kako da opišem. Ne bih joj otišao na sahranu, ona je za mene mrtva, sahranjena. Ja kada njega gledam, vidim sebe, njega razumem, nemam ništa protiv Luke - rekao je Asmin.