ASMIN VOLI MUŠKARCE?! Isplivala šok fotka Durdžića, a u ustima ima... Sita ga javno raskrinkala (FOTO)
Sestra Aneli Ahmić, Sita, objavila je snimak Asmina Durdžića uz tvrdnju da voli muškarce.
Asmin na snimku koji je Sita objavila, a koji se uveliko širi na mrežama jede bananu, a Ahmićeva ga oslovljava sa "Gulaš".
- Bože, ima li li mentola koji veruje ovome išta? Iz minuta u minut druga priča. Tvrdim da Gulaš voli muškarce - napisala je Sita.
Podsetimo, Asmin u rijalitiju nije štedeo na uvredama kada su u pitanju Sita i Aneli.
- Klošarke. Zarađuju na osnovu mene i Stanije već dve godine - rekao je on, misleći na bivšu partnerku sa kojom ima dete i njenu sestru Situ.
Aneli je za mene mrtva
- Nikada nisam rekao ime "Aneli", a kada bi me pitala, bio sam spreman da pokažem tuđu sliku. Slagao sam da je majka tog deteta predivna žena i radi u pekari. Sve sam lagao za Aneli, nisam hteo da priznam. Imam poruke gde sam pisao Aneli da sam u ozbiljnoj vezi. Ja je pomirim sa Groficom i ona me smara non stop, ne znam kako da opišem. Ne bih joj otišao na sahranu, ona je za mene mrtva, sahranjena. Ja kada njega gledam, vidim sebe, njega razumem, nemam ništa protiv Luke - rekao je Asmin.
