Naslednica pop pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, pe nekoliko dana je napustila Srbiju i sa majkom otišla u Madrid, gde će se školovati.

U medijima je danas kao bomba odjeknula vest da se Natašin bivši muž Dača Ikodinović razvodi od odbojkašice Maje Ognjenović, a pevačica je u jeku te priče podelila objavu na Instagramu i pokazala šta radi za to vreme.

Nataša Bekvalac se ne odvaja od njihove naslednice Hane, a poslednje dane leta njih dve provode u šetnji glavnim gradom Španije.

Njih dve su šetale ulicama Madrida, vidno raspoložene i nasmejane, a u jednom trenutku Nataša Bekvalac je zagrlila i poljubila ćerku, što je potom učinila i Hana.

Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.

Poznati par je nedavno odlučio da stavi tačku na brak dug devet godina, pisao je Telegraf.

Prema informacijama , razmirice između Danila i Maje bile su redovne poslednjih godinu dana, ali je par uspevao da ih prevaziđe, sve do ovog leta kada su odlučili da stave tačku na njihovu ljubav dugu više od jedne decenije.

Kako navodi izvor, Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović su seli i dogovorili se da se mirno raziđu. Odbojkašica je otputovala sama u Italiju gde zbog sportskih obaveza i boravi, dok je bivši vaterpolista ostao u Beogradu. Od ovog leta ne žive pod istim krovom.

