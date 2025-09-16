Slušaj vest

Prijateljica rijaliti učesnice Vanje Živić oglasila se nakon neprijatnog incidenta kada je starleti pukao silikon u zadnjici.

Do nezgode je došlo dok je Vanja bila u društvu Milene Kačavende i Marka Janjuševića Janjuša, a odmah nakon toga zatražila je hitnu pomoć produkcije kako bi se obavilo ušivanje.

Prethodni incident, kako se priča, bio je jednako neprijatan, a posebno joj je u sećanju ostao intenzivan, neugodan miris koji se širio nakon pucanja silikona.

- Vanja nema implante nego akva filere koji se ubrizgavaju u zadnjicu. Prošli put joj isto tako iscurilo, sećam se da je mnogo smrdelo. Ne znam da li su zadrugari sada osetili, ali znam da smo se mi prošli put gušili koliko je vonjalo. Njoj je očigledno pukao šav i taj gel je potekao. Ma fuj mi je to... Ne znam kako može da bude toliko neodgovorna prema sebi - rekla je njena drugarica.

- Operisala je zadnjicu. Mnogi su je odgovarali od toga, porodica, prijatelji, međutim ona je zapela i niko nije mogao da je odgovori od toga. Išla je na nekoliko konsultacija sa doktorkom, a onda prelomila i zakazala operaciju, za koju je morala da izdvoji nekoliko hiljada evra - rekao je tada izvor i dodao:

- Stavila je oko 400 kubika u zadnjicu, ali srećom, ona ima dobar mišić, dobru podlogu, jer godinama redovno trenira, pa će njoj to izgledati baš onako kako treba. Iskreno, namučila se, znam da se ta operacija odužila, trajala je više od tri sata. Bila je u bolnici neki dan, pa su je pustili na kućni oporavak. Zeznuto je, mora da se pridržava strogih pravila dok sve to ne zaraste i ne dođe na svoje... Malo kuka, ima bolove, ali šta će - istakla je ona za Informer.

