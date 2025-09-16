Slušaj vest

Sara Stojanović poverila se Mini Vrbaški o odnosu sa Ivanom Marinkovićem, koji po godinama može tata da joj bude, te je tom prilikom priznala da je pao poljubac između njih dvoje.

Naime, ona je otkrila da je imala simpatije prema njemu ima još otkako ga je videla na žurki Bore Santane.

- Stariji je od mene 20 godina. Bolje se ponaša nego ovi klinci, ali se plašim šta mama misli. Ja sam legla, malo plakala i zaspala, jer sam pomislila na mamu - govorila je Sara.

- Niko ne zna u kući? - pitala je Mina.

- Ne, ti prva znaš. To je još od Borine proslave - rekla je Sara.

- Aha, zato je on rekao da ulazi njegova devojka - govorila je Mina.

- Ja sam njega gledala, zaspala sam u pola 7 da bih gledala. Ja cvetam - smejala se zadrugarka.

Marinković planira pobedu

Inače, Ivan Marinković je pre ulaska u "Elitu 9" pričao da planira pobedu ove sezone u rijalitiju.

"Hoćemo li na pobedu ovaj put? Vidimo se uskoro prijatelji moji, volim vas", napisao je on na svom storiju.

