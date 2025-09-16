OGLASILA SE DRUGARICA NABILDOVANE DEVOJKE KOJA JE POMUTILA UM JANJUŠU! Šokirana je celom pričom, otkrila sočne detalje
Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš je već na samom ulasku u "Elitu 9" priznao da je očaran Dušicom Đokić, a njena drugarica otkriva da li postoji šansa da je osvoji.
Dušica Đokić, višestruka šampionka sveta i vicešampionka Evrope u bodibildingu, privukla je veliku pažnju javnosti atraktivnim izgledom, ali i odnosom sa Markom Janjuševićem.
Janjuš je već priznao simpatije
- On je bivši košarkaš, ali je odavno odustao od sporta. Međutim, njoj bi najveći problem bilo to što se pokazalo da nije baš veran, a njoj je to bitno. Ona je stalno bila u ozbiljnim, višegodišnjim vezama. S druge strane, Janjuš ume da bude jako uporan, šarmantan, duhovit... Mislim da za sada nije zainteresovana, ali ko zna... Devojkama i jeste najprivlačnije to kad je muškarac uporan i duhovit. Znam samo jedno - biće nečega između njih. E sad, da li će to biti samo drugarstvo ili nešto više, videćemo - kaže njena drugarica Dina.
Prema njenim rečima, Dušica je oprezna u spoljnom svetu pa veruje da neće srljati ni u "Eliti".
- Pre ulaska je rekla da će se potruditi da se ne zaljubi, ali to su rekli i mnogi drugi, pa su poklekli, uništili brakove... Takođe, pre ulaska nije imala lepo mišljenje o Janjušu, ali ga je već promenila, što je i priznala tokom izbora za mis "Zadruge-Elite 9". Očigledno je da mu za sada dobro ide, promenio joj je mišljenje, ali da li će uspeti i da je osvoji, to ne bih mogla sa sigurnošću da prognoziram. Premalo je vremena prošlo.
Među takmičarima ima dosta slobodnih momaka, a da li će neki drugi privući pažnju atraktivne bilderke neće toliko zavisiti od fizičkog izgleda.
- Njen tip su sportisti, ali neće pasti samo na nečiji izgled, nema šanse. Samo na upornost i harizmu - zaključuje drugarica atraktivne zadrugarke.
Kurir / Informer
Pogledajte dodatni snimak: