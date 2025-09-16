Slušaj vest

Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš je već na samom ulasku u "Elitu 9" priznao da je očaran Dušicom Đokić, a njena drugarica otkriva da li postoji šansa da je osvoji.

Dušica Đokić, višestruka šampionka sveta i vicešampionka Evrope u bodibildingu, privukla je veliku pažnju javnosti atraktivnim izgledom, ali i odnosom sa Markom Janjuševićem.

Janjuš je već priznao simpatije

- On je bivši košarkaš, ali je odavno odustao od sporta. Međutim, njoj bi najveći problem bilo to što se pokazalo da nije baš veran, a njoj je to bitno. Ona je stalno bila u ozbiljnim, višegodišnjim vezama. S druge strane, Janjuš ume da bude jako uporan, šarmantan, duhovit... Mislim da za sada nije zainteresovana, ali ko zna... Devojkama i jeste najprivlačnije to kad je muškarac uporan i duhovit. Znam samo jedno - biće nečega između njih. E sad, da li će to biti samo drugarstvo ili nešto više, videćemo - kaže njena drugarica Dina.

Prema njenim rečima, Dušica je oprezna u spoljnom svetu pa veruje da neće srljati ni u "Eliti".

- Pre ulaska je rekla da će se potruditi da se ne zaljubi, ali to su rekli i mnogi drugi, pa su poklekli, uništili brakove... Takođe, pre ulaska nije imala lepo mišljenje o Janjušu, ali ga je već promenila, što je i priznala tokom izbora za mis "Zadruge-Elite 9". Očigledno je da mu za sada dobro ide, promenio joj je mišljenje, ali da li će uspeti i da je osvoji, to ne bih mogla sa sigurnošću da prognoziram. Premalo je vremena prošlo.

Među takmičarima ima dosta slobodnih momaka, a da li će neki drugi privući pažnju atraktivne bilderke neće toliko zavisiti od fizičkog izgleda.

- Njen tip su sportisti, ali neće pasti samo na nečiji izgled, nema šanse. Samo na upornost i harizmu - zaključuje drugarica atraktivne zadrugarke.

Kurir / Informer

