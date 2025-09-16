Slušaj vest

Silvija Mišanović (45), svima poznata kao Super Silva, jedna od najpoznatijih hrvatskih plesnih i pevačkih zvezda 90-ih, ponovo je pretučena, ekskluzivno saznaje Net.hr od menadžera bivše pevačice.

Naime, u nedelju uveče, sa 14. na 15. septembra, oko 2 sata ujutro, u Novom Zagrebu na Karamanovom prilazu, nepoznati počinitelji su je brutalno pretukli, što je potvrdio njen dugogodišnji menadžer Senad Hasić , a o incidentu je obaveštena i zagrebačka policija.

Prema dostupnim informacijama, dvojica nepoznatih muškaraca su je prvo verbalno napala, a zatim i fizički.

Foto: Printscreen

Menadžer Super Silve je za Net rekao da su napadači pevačici pretili smrću, konkretno joj rekavši da će je ubiti u njenom stanu i izbaciti kroz prozor.

Četrdesetpetogodišnjoj ženi, koja je u napadu zadobila teške telesne povrede, pružena je medicinska pomoć u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Iako su mediji pokušali da stupe u kontakt sa njom, odbila je da daje izjavu zbog straha od napadača, piše taj portal.

Kurir / Net.hr

