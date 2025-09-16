Slušaj vest

Pevač Emir Aličković poznatiji kao Emir Lapsus, danas proslavlja rođendan, a tim povodom je i njegova devojka objavila zajedničku fotografiju na mrežama.

Emir Lapsus je dugo krio kako mu izgleda izabranica, a onda su odlučili da svima pokažu koliko se vole.

Pogledajte kako ona izgleda:

Emir Lapsus s devojkom Foto: Boba Nikolić

Kako pišu mediji, u putanju je Ema Meškić koja nosi titulu najlepše Mostarke. Ona je budući magistar zdravstvenog menadžmenta.

Sada su objavili prvu zajedničku fotografiju na mrežama i ljudi su ga zatrpali komplimentima.

Inače, Ema je model i influenserka, a njen profil prati više od 22.000 ljudi.

Kako je rekla jednom za bosanski magazin Azra, srećna je i zaljubljena, a tada nije htela da otkrila da je reč o Emir Lapsusu.

Zvao Radu Manojlović u tri ujutru dok je bila s dečkom

Podsetimo, Rada Manojlović se jednom prilikom prisetila anegdote sa Emirom kad ju je zvao u tri ujutru dok je ona bila sa tadašnjim dečkom Harisom Berkovićem.

Rada Manojlović Foto: Instagram, Nemanja Nikolić / Nenad Kostić, Kurir, Damir Dervišagić

- Emir Lapsus je poludeo tih dana, ja ga puno pozdravljam ovom prilikom, ali je on mene zvao u 3 ujutru na video poziv, a ja sa Harisom i kažem sta je ovom Emiru, mi nismo uopšte bliski, a onda ga je Haris zvao i pitao o čemu se radi odakle tolika bliskost i sloboda između nas dvoje, ne bi to ništa bilo da Haris nije video - ispričala je tada Rada za Najportal.

Ne propustiteStarsEMIR LAPSUS U VEZI S LEPOM MOSTARKOM! Njegova ljubav više nije tajna: Pevač pokazao devojku! Evo čime se ona bavi (FOTO)
Emir Lapsus s devojkom
KulturaSrpska glumica zasenila sve lepotice na crvenom tepihu u Sarajevu: Njena haljina ostavlja bez daha, na filmski festival došao i poznati pevač
Olja Lević na Sarajevo film festivalu
Stars"SEDIM SA DEČKOM, A U 3 UJUTRU ME ZOVE EMIR LAPSUS NA VIDEO POZIV" Pevač napravio haos Radi Manojlović u vezi, njen momak ga odmah pozvao, evo šta se izdešavalo
20240826-08-43-35radmila-rada-manojlovic--radamanojlovic--instagram-photos-and-videos.jpg
StarsPEVAČ LAŽIRAO POTPIS KOD ADVOKATA ZBOG PORODICE: Emir Lapsus otkrio kakvo je destinjstvo imao uz oca policajca
2917207884684e5b98cf70d03864d622.jpg

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP543 Izvor: kurir tv