Pevač Emir Aličković poznatiji kao Emir Lapsus, danas proslavlja rođendan, a tim povodom je i njegova devojka objavila zajedničku fotografiju na mrežama.

Emir Lapsus je dugo krio kako mu izgleda izabranica, a onda su odlučili da svima pokažu koliko se vole.

Pogledajte kako ona izgleda:

Kako pišu mediji, u putanju je Ema Meškić koja nosi titulu najlepše Mostarke. Ona je budući magistar zdravstvenog menadžmenta.

Sada su objavili prvu zajedničku fotografiju na mrežama i ljudi su ga zatrpali komplimentima.

Inače, Ema je model i influenserka, a njen profil prati više od 22.000 ljudi.

Kako je rekla jednom za bosanski magazin Azra, srećna je i zaljubljena, a tada nije htela da otkrila da je reč o Emir Lapsusu.

Zvao Radu Manojlović u tri ujutru dok je bila s dečkom

Podsetimo, Rada Manojlović se jednom prilikom prisetila anegdote sa Emirom kad ju je zvao u tri ujutru dok je ona bila sa tadašnjim dečkom Harisom Berkovićem.

- Emir Lapsus je poludeo tih dana, ja ga puno pozdravljam ovom prilikom, ali je on mene zvao u 3 ujutru na video poziv, a ja sa Harisom i kažem sta je ovom Emiru, mi nismo uopšte bliski, a onda ga je Haris zvao i pitao o čemu se radi odakle tolika bliskost i sloboda između nas dvoje, ne bi to ništa bilo da Haris nije video - ispričala je tada Rada za Najportal.

