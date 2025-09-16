PEVAČ ZAVEO FATALNU PLAVUŠU, A RADU MANOJLOVIĆ ZVAO U TRI UJUTRO! Krili emocije od svih, a sada blistaju zajedno: Ona važi za najlepšu u svom gradu
Pevač Emir Aličković poznatiji kao Emir Lapsus, danas proslavlja rođendan, a tim povodom je i njegova devojka objavila zajedničku fotografiju na mrežama.
Emir Lapsus je dugo krio kako mu izgleda izabranica, a onda su odlučili da svima pokažu koliko se vole.
Pogledajte kako ona izgleda:
Kako pišu mediji, u putanju je Ema Meškić koja nosi titulu najlepše Mostarke. Ona je budući magistar zdravstvenog menadžmenta.
Sada su objavili prvu zajedničku fotografiju na mrežama i ljudi su ga zatrpali komplimentima.
Inače, Ema je model i influenserka, a njen profil prati više od 22.000 ljudi.
Kako je rekla jednom za bosanski magazin Azra, srećna je i zaljubljena, a tada nije htela da otkrila da je reč o Emir Lapsusu.
Zvao Radu Manojlović u tri ujutru dok je bila s dečkom
Podsetimo, Rada Manojlović se jednom prilikom prisetila anegdote sa Emirom kad ju je zvao u tri ujutru dok je ona bila sa tadašnjim dečkom Harisom Berkovićem.
- Emir Lapsus je poludeo tih dana, ja ga puno pozdravljam ovom prilikom, ali je on mene zvao u 3 ujutru na video poziv, a ja sa Harisom i kažem sta je ovom Emiru, mi nismo uopšte bliski, a onda ga je Haris zvao i pitao o čemu se radi odakle tolika bliskost i sloboda između nas dvoje, ne bi to ništa bilo da Haris nije video - ispričala je tada Rada za Najportal.
