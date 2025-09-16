Slušaj vest

Mina Vrbaški već ima problem da se izbori sa silnim udvaračima, ali joj je Asmin Durdžić pravio dodatne probleme tako što je palio vatru. Međutim, vrlo brzo im je stavio do znanja da se ne nadaju previše i da ona samo pričajući sa njima ubija vreme.

- Asmine, šta je sa tobom? - pitala je Mina.

- Šalim se, ne smem se ni šaliti - dodao je Asmin.

- Mina, koliko muškaraca te je muvalo? - pitao je Bora.

- Nema ovde muškaraca - rekla je Mina.

- Ja samo komentarišem - dodao je Asmin.

- Bezobrazan si jer tako komentarišeš - rekla je Mina.

- Šta im radiš, pola sobe viri kroz vrata - govorio je Alibaba.

- Šta će mi ova u životu? - pitao je Jovan.

- To se i ja pitam... Pusti je da vidi ko je najveći muškarac, mora ona da bira. Žena s vama ubija vreme. Ona bi te poslala na kapiju za četiri dana - dodao je Alibaba.

Detaljnije u nastavku ovog teksta:

