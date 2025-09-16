Slušaj vest

Takmičari "Elite" okupljeni su oko crnog stola, gde moraju da otkriju svojim cimerima, po zadatku produkcije, koja je njihova vrlina.

Došao je red na Marka Janjušević Janjuš, koji je istakao svoju humanost.

Tom prilikom, Janjuš je učinio nešto što je zabranjeno po ugovoru koji se potpisuje sa produkcijom.

Otkrio je detalje o svom honoraru.

1/9 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen

- Ističem za sebe da sam human. Ja ću dvadeset odsto moje zarade iz "Elite" dati u dobrotvorne svrhe - rekao je, a elitari su mu aplaudirali, pa je dodao:

- Koliko je dvadest odsto od 450 hiljada? - pitao je.

Janjuš smatra da će ove godine odneti pobedu, a tvrdi da će pola nagrade, takođe, dati u humanitarne svrhe:

- Narod očekuje moju pobedu ove godine. Od 100.000 evra ću 50 odvojiti u humanitarne svrhe. Imam para odkada sam prestao da kockam. Ne trebaju mi. Dakle, gospodine Mićo, moja vrlina je humanost - zaključio je Janjušević.

Marko Janjušević Janjuš i Sara Raičević završili zajedno ispod tuša Foto: Printscreen/Pink

1/7 Vidi galeriju Maja i Janjuš Foto: Printscreen Pink

Naime, Janjuš i Sara našli su se pre par dana zajedno ispod tuša, a sve pod izgovorom da žure da se spreme za "Izbor za Mis i Mistera Elite". Njih dvoje tokom tuširanja nisu skidali osmeh sa lica, a Sarine reakcije su svima zapale za oko.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: