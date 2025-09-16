Slušaj vest

Već danima unazad se piše i priča o razvodu Kristijana Golubovića i Kristine Spalević.

Kristina je zajedno sa decom napustila stan u kome su živeli, a njihov sukob ispraćen je javno.

Dok Golubović gostuje po emisijama, Spalevićeva se povremeno oglašava na svom Instagram profilu, a najavila je i video u kome će ogoliti dušu o njihovom turbulentnom odnosu koji će objaviti na svom Jutjub kanalu.

Boji se za svoju bezbednost

Kako je Kristijan izjavom u jednoj emisiji aludirao da ga je Kristina prevarila, tim povodom se i ona oglasila.

- Šta mi je radio, da je sreća da sam ga prevarila ostavila bih ga odavno, ne bih sigurno trpela sve što sam trpela. Od toga što sam ga sa stomakom do zuba jurila po kazinima, pa dalje. Nemoj da pričamo i nemoj da mi zafali dlaka sa glave, jer samo jedan može da bude odgovoran za to - poručila je Spalevićeva.

Kristina ga optužila da joj je pretio ubistvom, on reagovao

- Mori me cela situacija sa Kristinom, sad sam odjednom i ubica. Mogu da je zamolim da prestane to da radi jer decu treba da čuvamo i da nađemo zajednički jezik, bili zajedno ili ne -započeo je i nastavio:

- Odgovornost imamo oboje, a ona je prva povukla nogu jer me napustila bez pričanja i upozoravanja. Nije se ništa desilo veliko da ona ode i kaže da ne može da živi sa mnom. Onda anuliramo dela i hvatamo se reči. U 250 od 300 stanova ima turbulencija, a samo u 50 se desi da neko nekog ovako ostavi. Ne znam šta de dešava sa njom u glavi da ona govori da ću biti isto. Imamo divnu decu i mogućnosti, ja sam mašina za novac i šoubiznis. Ne znam gde može da bude bolje, ako nismo u zajednici -rekao je Kristijan.

On se zaprepastio njenim optužbama.- Ako ona izjavljuje javno da je nisam udario, kako onda ja pretim ubistvom? Vi se posvađate kao u rijalitiju ili u saobraćaju. To se dešava svakodnevno, ona mlati praznom slamom. Ona sve radi u afektu, ja stojim ispred ulaza i malopre smo bili jedno pored drugog, ja sam joj poljubio ruku. Bart joj je bio tu, video je sve. Ja sam joj poslao milion poruka, promenio sam život zbog nje. Ako ona kaže da ima da objavi o meni, imam i ja o njoj. Ja neću da ispadnem mučenik da se prepucavam sa njom, a rodila mi je dvoje dece -rekao je Kristijan.

