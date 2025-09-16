Slušaj vest

Početak "Elite 9" zaintrigirao je čitavu javnost. Već su se izdvojile glavne teme, a čini se da je rijaliti start zanimljiviji od svih prethodnih osam godina.

Gledaocima su najinteresantniji odnosi Asmina Durdžića, ali i Aleksandre Babejić koja je navodni razlog za rastanak Kristine i Kristijana Golubovića.

Mina Vrbaški umešana u sve

Aleksandra Babejić Foto: Boba Nikolić, Printscreen

Tokom jedne emisije Aleksandra je govorila o tome kako je došlo do razlaza pomenutog para, a u sve se umešala i Mina Vrbaški.

Podsećamo, Kristina je već iznela u javnost kako je Kristijan bio protiv njenog druženja sa Minom, te je sada čitava priča dobila epilog.

Jezive pretnje

Mina je ustala u jednom momentu tokom Babejićinog govora i optužila je kako je upravo ona sve "zakuvala" pa otkrila jezive detalje.

Mina Vrbaški Foto: Boba Nikolić

"Kristijan je sa Milanom koji nam se javljao stalno u program dogovarao da me kidnapuju i ubiju", rekla je uznemirena Mina.

Aleksandra se potom pravdala kako ona nije umešana u to, a svađa se nastavila do ranih jutarnjih časova.

