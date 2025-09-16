"KRISTIJAN GOLUBOVIĆ JE HTEO DA ME KIDNAPUJE I UBIJE" Mina Vrbaški se boji za svoj život, ovo je pravi razlog zašto je ušla u Elitu: Evo monstruoznih detalja!
Početak "Elite 9" zaintrigirao je čitavu javnost. Već su se izdvojile glavne teme, a čini se da je rijaliti start zanimljiviji od svih prethodnih osam godina.
Gledaocima su najinteresantniji odnosi Asmina Durdžića, ali i Aleksandre Babejić koja je navodni razlog za rastanak Kristine i Kristijana Golubovića.
Mina Vrbaški umešana u sve
Tokom jedne emisije Aleksandra je govorila o tome kako je došlo do razlaza pomenutog para, a u sve se umešala i Mina Vrbaški.
Podsećamo, Kristina je već iznela u javnost kako je Kristijan bio protiv njenog druženja sa Minom, te je sada čitava priča dobila epilog.
Jezive pretnje
Mina je ustala u jednom momentu tokom Babejićinog govora i optužila je kako je upravo ona sve "zakuvala" pa otkrila jezive detalje.
"Kristijan je sa Milanom koji nam se javljao stalno u program dogovarao da me kidnapuju i ubiju", rekla je uznemirena Mina.
Aleksandra se potom pravdala kako ona nije umešana u to, a svađa se nastavila do ranih jutarnjih časova.
