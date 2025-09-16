Slušaj vest

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja uživaju u ljubavi nakon pomirenja i ne daju nikom da im to remeti.

Mina je danas pričala sa Mikijem Dudićem, Pejinim bratom da su se ona i Jovan videli pre rijalitija. Time je ostavila prostora za nagađanja, a Ena i Peja su večeras rešili da raskrinkraju Minu Vrbaški.

- Nije precizirala kada je to bilo, baš da bi se tumačilo na razne načine. Nisam zaboravila sve što je bilo s njene strane dok sam ja bila unutra. Namazano je to uradila, ne tumačim je kao nagaznu minu, sad ću da je nagazim, pa će da eksplodira - započela je Ena i nastavila:

- Kad sam bila mala, bila su ona bela g*vanca od pasa. Sad je to nestala pošto psi jedu granule, a tada su jeli sve i svašta. Onda meni mama kaže: "Pazi Mina"! To je ta Mina, ona sa svojim zanimanjem je dala za pravo mene da komentariše. Šalju mi klipove kako me komentašie i pita: "Je l' misliš da nas sad Peja gleda." Ono što Peja neće da kaže jer je šmeker, ja ću da kažem. Mina je nejga molila da spavaju zajedno - šokirala je Ena izjavom.

- Ja neću da se mešam u te neke stvari -rekao je Peja.

- To je činjenica, Minu sam upoznala tako što je jedna drugarica meni rekla da ima jedna mala ćelava kako se loži na mene. Nama je rekla da je lezbejka i da se loži na mene - otkrila je Ena.

- Ona je tad bila maloletna, mene je dodala na Instagramu i lakovala mi je sve živo. Nije imala mogućnost kod mene nikada. Prišla mi je na jednom splavu, a onda smo otišle kod Pejinog drugara. Ja sam čula da je devojka bila zaljubljena u mene, delovala mi je slatko što se devojka loži ma nene, to je bila 2016, godina. Došla je u naš separe i prenula je od jednog do drugog. Taj drugar mi je to javio, ona ispada klinka koja bleji sa mnom, a meni ne trebaju takve priče. Ljudi su mi rekli kako je njeno zanimanje. Osetila sam potrebu da je komentarišem jer je počela podmuklo unutra da me provlači- rekla je Ena.

- Svideo joj se Peja, a ja sam ga dobila, logično je da joj nisam simpatičma. Ona ga hvali, ali to radi namermo da mene bode. Jedino da nekom plati za 18. rođendan da mu se skine nevinost, jedino je tako zanimljiva -nastavila je Ena.

Ena o odnosu Mine i Asmina

- Krenula je na vreme, koliko im bude po sezoni... Što se tiče Asmina, ima fetiše i nikada se neće opametiti devojaka tog kalibra. U njeno hodočašće mogu da poverujem, pre nego da je otišla da se okadi i osvešta. Ušla je u haljini kao da će biti čedna, možda je u međuvremenu uradila novi himen - rekla je Ena.

- Nije mi ona značajna i ne mrzim je, ne volim je previše. Nemam prava da komentarišem, nismo se nikad posvađali -zaključio je Peja.

Ena o Sitinim tužbama

- Sita mi ne deluje nepismeno, kao Aneli. Pretpostavljam da tužbe nije pisala sama, možda je procedura dok stige. Ako je ovde podnela tužbe, očekujem ih svakog momenta -rekla je Ena za Redtv.

