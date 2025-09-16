Slušaj vest

Aleksandra Babejić konačno je progovorila o burnim optužbama koje je prate poslednjih nedelja, nakon što su je mnogi osudili da je ona ta koja je "uništila" brak Kristijana i Kristine.

- Ja sam ga gledala kao oca, meni fali ta figura u životu. Bilo je među nama nekih prepriki. Na kraju se pokazalo ko je on i šta je on. On je meni rekao: "Ako Kristina pristane, jer on ne radi ništa bez njene dozvole". Kad smo izašli napolje ja sam ga kontaktirala, a on je rekao da se njoj ne sviđa moje ponašanje i nije pristala da dođem kod njih. Nakon desetak dana Kristijan me zove i pita me da li bih mogla da im pričuvam decu, nije imao ko. Pitala sam ga kako to sad Kristina odobrava, a on mi je rekao da sam dobila drugu šansu. Kad je videla kako su me deca prihvatila preokrenula je priču. Ja sam u toj kući spavala dok su oni bili zajedno. Nakon toga se pojavio problem. Imala sam problem sa devojkom sa kojom sam živela i rekla sam Kristijanu za taj moj problem. Imala sam novac, ali sam morala da kupujem garderobu za ovde - počela je Aleksandra Babejić.

Mogla si da platiš smeštaj za 20 dana gde su ljudi bili u karantinu - ubacila se Mina.

- Rekao mi je da dođem kod njih i da čuvam decu. Pristala sam na to. Nisam znala u kakvoj su situaciji. Došla sam pred svršen čin. Videla sam koliko troše para dnevno. Nikad nisam videla da neko potroši 2000 evra dnevno. Hoću da kažem šta je Kristijan proživljavao u tim momentima. Rekao mi je:"Sada nećeš izaći iz stana, sad ja njoj teram inat". To je počelo pre mene - rekla je Aleksandra Babejić.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Babejić Foto: Boba Nikolić

- Ti si trebala zbog sebe - ubacila se Mina.

- Kristina je govorila da sam im kao treće dete, a sada totoalno drugačije - rekla je Babejićka.

- Sa Milanom koji nam se javljao stalno, dogovarao je da me kidnapuju i ubiju. Ti si sve kriva. Ja sam Kristijanu rekla - rekla je Mina.

- Da li je bilo situacije da zvoniš, a da Kristina neće da ti otvori? - pitala je Babejićka.

Jezive pretnje upućene Mini Vrbaški

Pogledajte kako je nekad izgledala Mina:

1/39 Vidi galeriju Sve transformacije Mine Vrbaški od prvog medijskog pojavljivanja sve do danas Foto: Printskrin Youtube, Printscreen, Printscreen/ Instagram

Mina je ustala u jednom momentu tokom Babejićinog govora i optužila je kako je upravo ona sve "zakuvala" pa otkrila jezive detalje.

"Kristijan je sa Milanom koji nam se javljao stalno u program dogovarao da me kidnapuju i ubiju", rekla je uznemirena Mina.