OD ŽESTOKE SVAĐE JK VIKI I DESINGERICE ORIO SE STUDIO PINKOVIH ZVEZDA: Haos i uvrede u prvoj emisiji: Mi ne biramo prodavačicu kvadrata, seljaci samo napadaju!
Jelena Karleuša i Viki Miljković žestoko su zaratile već tokom prve emisije “Pinkove zvezde”, a sudeći prema najavi, pravi šou i sukob mišljenja između njih dve nas tek očekuje.
Svađa zbog kandidata
Kako se može čuti, svađa između JK i Viki je nastala oko jednog kandidata.
- Mi biramo ovde zvezdu, a ne prodavačicu kvadrata - rekla je JK.
- Izvini, molim te… A što ne bi mogla da bude zvezda i da prodaje nekretnine? A što ne bi mogla? - upitala se Viki.
- A što ti Viki nisi zvezda? - nadovezala se Karleuša.
- Ja sam za tebe zvezda par ekselans! Kad bi ti imala ovoliki broj hitova koliki imam ja… - nije se dala Miljkovićeva.
- Ja imam malo više od tebe - uzvratila je Jelena.
- Ma važi, ali gde? U kupatilu? - zanimalo je Violetu.
- U Srbiji. U Bugarskoj ti sigurno imaš više - usledio je Karlin odgovor.
- Dušo moja, da ti ih ti imaš koliko ja, ti bi bila presrećna - nije se zaustavila Viki.
Desingerica provocirao
- Meni nemoj da se obraćaš zato što se ovde biraju zvezde, a ti zvezda svakako nisi. Čak je i ovaj sa tvoje desne strane (Desingerica) veća zvezda od tebe - zaključila je Karleuša prepirku sa Viki.
Ubrzo je Jelenu napao i Desingerica, nazvavši je operskom pevačicom.
- Mene seljaci napadaju sa svih strana. Ne dozvoljavam da neko ko traje 3 meseca i neće još 3 da priča preko mene. Ovo se neće dozvoljavati, ja sad prekidam snimanje - rekla je Karleuša.
Podsetimo, svađe između JK i Viki u “Zvezdama Granda” se i danas prepričavaju, a sudeći po ovoj novoj, one će sada biti još žustrije.