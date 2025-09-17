Slušaj vest

Svađa zbog kandidata

Kako se može čuti, svađa između JK i Viki je nastala oko jednog kandidata.

- Mi biramo ovde zvezdu, a ne prodavačicu kvadrata - rekla je JK.

- Izvini, molim te… A što ne bi mogla da bude zvezda i da prodaje nekretnine? A što ne bi mogla? - upitala se Viki.

- A što ti Viki nisi zvezda? - nadovezala se Karleuša.

- Ja sam za tebe zvezda par ekselans! Kad bi ti imala ovoliki broj hitova koliki imam ja… - nije se dala Miljkovićeva.

- Ja imam malo više od tebe - uzvratila je Jelena.

- Ma važi, ali gde? U kupatilu? - zanimalo je Violetu.

- U Srbiji. U Bugarskoj ti sigurno imaš više - usledio je Karlin odgovor.

- Dušo moja, da ti ih ti imaš koliko ja, ti bi bila presrećna - nije se zaustavila Viki.

Desingerica provocirao

- Meni nemoj da se obraćaš zato što se ovde biraju zvezde, a ti zvezda svakako nisi. Čak je i ovaj sa tvoje desne strane (Desingerica) veća zvezda od tebe - zaključila je Karleuša prepirku sa Viki.

Ubrzo je Jelenu napao i Desingerica, nazvavši je operskom pevačicom.

- Mene seljaci napadaju sa svih strana. Ne dozvoljavam da neko ko traje 3 meseca i neće još 3 da priča preko mene. Ovo se neće dozvoljavati, ja sad prekidam snimanje - rekla je Karleuša.

