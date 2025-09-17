Slušaj vest

Voditeljka Dea Đurđević pre godinu dana je raskinula dugogodišnju vezu sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a nakon toga je otkrila da je pronašla novu ljubav.

Dea je sada sve zaintrigirala kada je objavila citat na svom Instagramu koji nije otkrila kome je namenila.

- Stavljala sam padobran ljudima čak i kada su padali u mojim očima. Bio mi ih je žao da se ne povrede. Nemoj mi ti o lojalnosti - glasio je citat koji je podelila.

Dea Đurđević podelila citat Foto: Pritnscreen/Instagram

O Mladenu

Mladen se nakon raskida vratio u Srbiju i radi na Pinku, a iako su mnogi očekvali pomirenje, voditeljka je nastavila dalje i pronašla novu ljubav.

- Nismo se videli, radimo zajedno, ali se nismo sreli dosad. Mislim, izvesno je, srešćemo se, pobogu, radimo na istoj televiziji. Dešava se, sve je to život - rekla je za "Informer" tada Dea i progovorila o novom dečku.