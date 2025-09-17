"NEMOJ MI TI O LOJALNOSTI" Dea Đurđević nakon raskida sa Mladenom Mijatovićem našla novog dečka, sad podelila snažnu poruku, svi se pitaju kome je namenjena
Voditeljka Dea Đurđević pre godinu dana je raskinula dugogodišnju vezu sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a nakon toga je otkrila da je pronašla novu ljubav.
Dea je sada sve zaintrigirala kada je objavila citat na svom Instagramu koji nije otkrila kome je namenila.
- Stavljala sam padobran ljudima čak i kada su padali u mojim očima. Bio mi ih je žao da se ne povrede. Nemoj mi ti o lojalnosti - glasio je citat koji je podelila.
O Mladenu
Mladen se nakon raskida vratio u Srbiju i radi na Pinku, a iako su mnogi očekvali pomirenje, voditeljka je nastavila dalje i pronašla novu ljubav.
- Nismo se videli, radimo zajedno, ali se nismo sreli dosad. Mislim, izvesno je, srešćemo se, pobogu, radimo na istoj televiziji. Dešava se, sve je to život - rekla je za "Informer" tada Dea i progovorila o novom dečku.
- Zaljubljena sam. To je novo, Nisam ga pomenula imenom i prezimenom i dobro je što nisam. Pošto gleda, sigurno misli: "Kako sam hrabar i snažan." Verovatno treba imati hrabrosti, ali i manjak kompleksa. Prvo treba nositi breme javne ličnosti, pa onda i breme neke javne ličnost koja je preživela ono što je preživela. To jeste svojevrsna hrabrost i manjak kompleksa.