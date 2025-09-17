Slušaj vest

Voditeljka Dea Đurđević pre godinu dana je raskinula dugogodišnju vezu sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a nakon toga je otkrila da je pronašla novu ljubav.

Dea je sada sve zaintrigirala kada je objavila citat na svom Instagramu koji nije otkrila kome je namenila. 

- Stavljala sam padobran ljudima čak i kada su padali u mojim očima. Bio mi ih je žao da se ne povrede. Nemoj mi ti o lojalnosti - glasio je citat koji je podelila.

Dea Đurđević
Dea Đurđević podelila citat Foto: Pritnscreen/Instagram

O Mladenu

Mladen se nakon raskida vratio u Srbiju i radi na Pinku, a iako su mnogi očekvali pomirenje, voditeljka je nastavila dalje i pronašla novu ljubav.

- Nismo se videli, radimo zajedno, ali se nismo sreli dosad. Mislim, izvesno je, srešćemo se, pobogu, radimo na istoj televiziji. Dešava se, sve je to život - rekla je za "Informer" tada Dea i progovorila o novom dečku.

- Zaljubljena sam. To je novo, Nisam ga pomenula imenom i prezimenom i dobro je što nisam. Pošto gleda, sigurno misli: "Kako sam hrabar i snažan." Verovatno treba imati hrabrosti, ali i manjak kompleksa. Prvo treba nositi breme javne ličnosti, pa onda i breme neke javne ličnost koja je preživela ono što je preživela. To jeste svojevrsna hrabrost i manjak kompleksa.

Ne propustiteStars"SVE JE TO ŽIVOT..." Dea Đurđević priznala da li je srela Mladena Mijatovića: Radimo zajedno, ali...
Dea Đurđević
StarsDEA ĐURĐEVIĆ IMA NOVOG DEČKA! Voditeljka prvi put progovorila o partneru, Mladen Mijatović je prošlost
Dea Đurđević
StarsMLADEN MIJATOVIĆ SE VRAĆA U SRBIJU, DEA OBJAVOM SVE ZAINTRIGIRALA: Nekad te mrze, a nekad slave...
Dea Đurđević Malden Mijatović
StarsMLADEN MIJATOVIĆ SE VRATIO U SRBIJU, A USKORO ĆE ČESTO VIĐATI DEU! Ona se oglasila, nikad srećnija: Zablistala i ne skida osmeh s lica
dea.jpg