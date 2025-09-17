Slušaj vest

Pevač Boban Zdravković progovorio je o skandalu s koleginicom Aleksandrom Prijović, o čemu su prošle godine brujali mediji.

Naime, Aleksandra je posle hit albuma "Devet života" održala spektakularnu koncertnu turneju u okviru koje je održala neverovatnih 27 koncerata u najvećim regionalnim arenama i halama, a na svakom koncertu imala je specijalne goste - brojne kolege sa estrade, koji su se rado odazivali njenim pozivima. Međutim, ne i Zdravković.

Aleksandra Prijović na poslednjem koncertu na turneji "Od istoka do zapada" Foto: Petar Aleksić

Kako se tada pričalo, Aleksandra je poželela da joj on bude gost na jednom od koncerata, te ga je pozvala, međutim on joj je rekao svoju cenu - 4.000 evra. Pevačica je najpre mislila da se njen kolega šali, međutim kada je shvatila da je ozbiljan, odustala je od svoje prvobitne želje.

Pevač je sada u emisiji "Amidži šou" progovorio o tom skandalu, iako o tome nije želeo da govori onda kada je to bilo aktuelno.

Boban Zdravković Foto: Kurir/M.Smiljković

- Nisam ja tražio novac od nje. Njen menadžer je zvao i dogovorili smo se, što se tiče datuma, da vidimo da li sam slobodan. Ja sam tog dana bio zauzet, morao sam da otkažem svoj koncert u Bugarskoj i onda sam, normalno, rekao cenu za svoj nastup, kao što sam ja plaćao pevače i pevačice na mojim koncertima. Mnogo koncerata sam svojih održao, mislim da to nikakva senzacija nije, to je skroz normalno - objasnio je Boban.

