Pevač Boban Zdravković progovorio je o skandalu s koleginicom Aleksandrom Prijović, o čemu su prošle godine brujali mediji.

Naime, Aleksandra je posle hit albuma "Devet života" održala spektakularnu koncertnu turneju u okviru koje je održala neverovatnih 27 koncerata u najvećim regionalnim arenama i halama, a na svakom koncertu imala je specijalne goste - brojne kolege sa estrade, koji su se rado odazivali njenim pozivima. Međutim, ne i Zdravković.

Kako se tada pričalo, Aleksandra je poželela da joj on bude gost na jednom od koncerata, te ga je pozvala, međutim on joj je rekao svoju cenu - 4.000 evra. Pevačica je najpre mislila da se njen kolega šali, međutim kada je shvatila da je ozbiljan, odustala je od svoje prvobitne želje.

Pevač je sada u emisiji "Amidži šou" progovorio o tom skandalu, iako o tome nije želeo da govori onda kada je to bilo aktuelno.

