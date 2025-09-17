Slušaj vest

Barbara Bobak otišla je na zasluženi odmor u Grčku, a na svom Instagram profilu otkrila je kako se provodi na moru.

Pevačica je pokazala i kako izgleda bez šminke, a mnogi su se iznenadili njenom prirodnom lepotom.

Van kamera

Barbara je okačila fotke sa obale mora a svima je zapala za oko baš ona, najhrabrija. Fotografija koja otkriva sve nedostatke i koju retko koja javna ličnost objavljuje, a to je ona bez trunke šminke.

Barbara Bobak bez trunke šminke Foto: Printscreen/Instagram

Još jednom pratioci su imali prilike da vide kako pevačica izgleda van kamera i bez profesionalne šminke, a komentari su pljuštali na sve strane.

"Kako si lepa", "Da ne kažem nešto drugo, ali daleko lepša bez šminke", "Bravo, goriš", "Slatka si", "Avion" i mnog drugi...

"Živim skromno"

Pevačica je nedavno otkrila da ne voli da se bahati, te da živi kao sav normalan svet.

- Ljudi misle da se mi muzičari kupamo u novcu kada čuju koliko zaradimo, ali to nije istina. Mi što zaradimo, to moramo i da uložimo, to se stalno obrće kod nas. Ja živim jedan miran i skroman život, ne bahatim se, osim kad mora da se ulaže novac u pesme. Ja kuvam kod kuće, ne idem na luksuzna letovanje i zimovanja, niti se modiram sa nekim brendovima. Kada se sve sabere i oduzme ja imam jednu malo jaču platu.

Foto: ATA images

O Darku Laziću

Pevačica je nedavno govotila za Kurir o novim pesmama, te je otkrila da li bi volela da snimi duet sa bivšim partnerom Darkom Lazićem.

– Ne bih. Poštujem ga kao kolegu, ali duet sa njim nije nešto što bih želela da radim.

