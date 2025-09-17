Slušaj vest

Voditeljka Dragana Katić pred kraj leta sumira utiske sa odmora, a kako kaže imala je ozbiljno dobar razlog da odustane od pojedinih putovanja. Iako leto često znači putovanja i nove destinacije, Dragana je ove godine, pred početak nove snimajuće sezone, svesno izabrala drugačiji ritam – onaj porodični. To je, kaže, bio luksuz koji nije htela da propusti.

- Odmorila sam, sve tradicionalno. Trebalo je još na dva, tri mesta da pobegnem, međutim imala sam divan razlog zbog kog nisam to uradila. Naime, posle nekoliko godina, zapravo posle pet su mi oba dečaka bila kod mene i onda sam želela da to leto provedem sa njima. Uželela sam se tog posla mame. Otkako je Boban u Berlinu, pa se nekako kratko vidimo ali ovog leta je bilo drugačije. Prosto bi mi bilo žao da sam negde otišla, nekako sam uživala u tome da budemo svi tu. Jednom spremam vegetarijanska jela, drugom mesna, da perem veš, ovog leta sam bila pola žena, pola veš-mašina. Vratile se čarape u istom broju, razdvajaj, slaži, peglaj. Ma uživala sam iako sam mislila da se toga nikada neću uželeti - priznala je u razgovoru za Grand.

Leto je obeležila i jedna velika, okrugla svećica. Naime, Dragana je proslavila 60. rođendan, i to onako kako se najlepše pamti – iznenađenjem u režiji najbližih.

- Za moj 60. rođendan su mi sinovi sa mojim prijateljima organizovali žurku. Stvarno su u takvoj tajnosti, Bojan, Boban, moja kuma Olja i moja najbolja Vesna Milanović, uspeli da se dogovore i da sve urade iza mojih leđa. Pritom je Vesna bila sa mnom na moru, 24 časa i stalno je nešto kuckala dok sam je ja prozivala i govorila joj ‘Aman, više, ostavi taj telefon’. Ali, ona je nastavljala i uspeli su. To je za mene bio takav šok, to se i videlo po mom licu. Bilo je fenomenalno, zbog toga vredi živeti, sa osmehom i velikim ponosom zbog svega toga gledam na neki život iza sebe koji sam proživela jer je tu bilo sve što je vredelo- ponosno je poručila Dragana.

Emotivan susret sa Žikom Jakšićem

Nakon pravog odmora na red je došlo i snimanje nove sezone emisije "Nikad nije kasno". Dragana je otkrila i kako se sada Žika Jakšić oseća.

- Žika i ja smo imali emotivan susret, ali to je tako kad god krene nova sezona, zato što se trudimo da se tokom pauze, tokom leta što manje viđamo kako bismo se uželeli jedni drugih. Viđamo se ovde deset meseci stalno (smeh). Naravno, bio je ovo emotivan susret, vratio nam se Žika, zdrav, raspoložen, srećan i spreman i sad je sve nekako lakše - sa osmehom je dodala voditeljka.

Poznato je da je Dragana oba sina odgajila sama, a mnogi kažu da i jedan i drugi podsećaju na majku.