Kontroverzni izvođač Bojan Jovanovski, poznat pod umetničkim imenom Boki 13, vratio se na male ekrane, a sinoć je gostovao u emisiji "Ami G šou" kod Ognjena Amidžića. Boki je govorio o zatvorskim danima koji su iza njega, ali i svim pikanterijama iz svog života koje javnost nije znala. 

Na pitanje da otkrije ime jednog javnosti poznatog muškarca koji mu se udvarao, Boki 13 je kao iz topa rekao:

- Iz Velikog brata je bio Mladen, iz Farme je bio Bane - rekao je Boki 13, što je šokiralo sve.

- Lažeš me?! Muvao te je Bane? - pitao ga je Ognjen Amidžić.

Mladen bio sa Anebelom i Sekom Aleksić

Mladen Radulović,maneken koji je učestvovao u rijalitiju VIP Veliki brat,  bio je u vezi sa pevačicom Anabelom Atijas, zajedno su snimili čak i duetsku pesmu "150 stepeni". Radulović je pre toga pune tri godine bio u vezi sa Sekom Aleksić, nakon čega su se i verili, ali kasnije i raskinuli. Odselio se u Ameriku i danas živi na Beverli Hilsu. Na pojedinim slikama ima bradu i izgleda znantno mršavije, a uz svoje ime dodao je još jedno - Markus. 

untitled1.jpg
Foto: Damir Dervišagić, Facebook Printscreen

Bane porodičan čovek 

Bane Janković poznat je kao bivši dečko pevačice Katarine Živković. Bio je poznati maneken, a popularnost je stekao učešćem u rijalitiju "Farma" gde se i spojio sa Kaćom. Bane, inače, danas ima decu sa lepom crnkom, koju je u nekoliko navrata pokazao na društvenim mrežama.

Bane Janković i Kaća Žiković dok su bili u ljubavi Foto: Damir Dervišagić

