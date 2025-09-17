Slušaj vest

Miljana Kulić sčepala je Filipa Đukića usred žurke, gde ga je strastveno ljubila pred kamerama u toku žurke. Miljani poljubac nije bio dovoljan pa je tražila od Filipa da nastave ovu avanturu, međutim, on se s tim nije složio.

- Filipe, dođi da ti objasnim - poručil mu je Miljana Kulić.

- Samo da k*njam - rekao joj je Filip Đukić.

- Osećam se kao žena omalovažena nakon svega - istakla je Kulićeva.

- Ja ne mogu to da izdržim, taj potencijal - rekao je Filip.

- Anđelo Ranković će ujutru da ti objasni šta si uradio. Asmine, objasni šta je uradio! Je l' moguće posle svega? Gde spava on? - pitala je Miljana.

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Boba Nikolić

- Kod Anđela, samo da popušim k**ac - rekao je Filip, nakon čega je otišao sa Aleksandrom Jakšić.

- Radi se o tome da sam ja žena, majka i kraljica. Meni su se emocije stvorile prema njemu iako se sad smejem iz nemoći. On se poigrao sa mojim emocijama - rekla je Miljana.

- Ne s**i Miljana- ubacio se Filip.

- Ako si našao mene da se ja ovako osećam... Mislim... - rekla je Miljana.

- Ivane, kako se rešavaju ove situacije? - pitala je Aleksandra.

- Dođi da porazgvaramo prvo - rekla je Miljana.

- Mi ne možemo da budemo u vezi nikad jer te ja jako gotivim kao drugara! Nemoj da me ljubiš u usta, zbog Marije! - rekao je Filip.

- Je l' se kaješ? Ja sam se zaljubila! - rekla je Miljana.

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

- Ja neću da te povredim, jer ću ja sledeći vikend sa drugim devojkama. Ne se*i da si se zaljubila! Možemo da se ka*amo i da se ljubimo, ali ne možemo da budemo u vezi - vikao je Filip.

- Možeš iz poštovanja da vodimo ljubav?- pitala je Miljana.

- Možemo, ali nećemo! Neću da mi Marija Kulić je*e majku - istakao je Filip.

- J**aće majku Ivanu jer je dozvolio sve ovo - dodala je Miljana.

- Hoćeš da ti p*dnem u pupak? - pitao je Filip.

- Hoću šta god jer sam se sad zaljubila! Sad se osećam kao krpa! Da te ne znam ne bih se tako strastveno ljubila - istakla je Miljana Kulić, a ceo razgovor poslušajte u snimku.