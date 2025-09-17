Slušaj vest

Nova sezone Elite 9 počela je pre tri dana, a Murat Rus je već pronašao svoju ljubav. Ovo nije ništa čudno jer je Murat pre ulaska u rijaliti rekao da ulazi u Belu kuću kako bi našao ženu.

I ako je odmah na početku počeo da bude blizak sa a Sandrom Todić, situacija se ubrzo promenila pa je sinoć u toku žurke razmrenjivao nežnosti sa Sunčicom Bajić.

Murat i Sunčica su izašli sa žurke u jednom trenutnu, te su tako tumarali po imanju tražeći mesto na kom će sesti. Oni su seli ispred apartmana, gde su bili totalno sami, te su počeli da se grle, a on je počeo da je ljubi u vrat i obraz.

Nakon toga završili su u krevetu gde su razmenjivali nežnosti.

Foto: Printscrean

"Imam para znam da to vole"

Murat je pre ulaska u rijaliti otkrio da želi da nađe ženu.

- Imam 25 godina. Rođen sam u Rusiji, ali živim u Madridu. Imam mnogo prijatelja u Srbiji, jer učim srpski jezik. Slobodan sam i ovde tražim suprugu. Videćemo... Imam brdo para, znam da vole novac. Drugi put sam u Srbiji, mnogo mi se sviđa Beograd - rekao je Murat za domaće medije.