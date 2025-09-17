Slušaj vest

Pevačica Vanja Mijatović pre nekoliko meseci razvela se od supruga Aleksandra Mandžukića. Njih dvoje su se venčali 2022. godine. Crkveno venčanje obavili su u pravoslavnoj crkvi u Dubaiju, i oni su prvi srpski par koji je sudbonosno "da" izgovorio na tom mestu. Kumovala im je Vanjina koleginica i prijateljica Aleksandra Mladenović.

"Naučila sam kako sebe da dignem"

Vanja nije u javnosti previše pričala o okončanju svog braka, a sada je u emisiji "Amidži šou", u kojoj je gostovala sa vojom kumom, otkrila kako se osećala nakon razvoda i kako je uspela da prebrodi taj težak period.

- Malo gore, malo dole. Moja najveća sposobnost je to što sam s godinama naučila kako sebe da dignem vrlo brzo. Budem jedan dan loše, sutradan sam već kao nova. Nije lako, naravno, sedam godina, zajedno smo živeli, ali ne bih više na tu temu uopšte. Ako me pitaš, isto bih opet sve uradila, i udala se i razvela - rekla je Vanja.

Vanja Mijatović otvorila dušu o razvodu Foto: Printscreen Instagram

Inače, pevačica i njen sada već bivši muž napravili su svadbu u elitnom beogradskom restoranu i to pre venčanja. Njihovoj proslavi prisustvovalo je oko 200 zvanica, a Mijatovićeva je tada otkrila detalje.

Detalji svadbe

- Na meniju će biti svega i svačega. Švedski sto - od sarmi i pečenja pa do jastoga. Biće svega, za svakoga ponešto. Što se muzike tiče, imaćemo jedan grčki bend koji će svirati oko sat i po vremena, kao i naš bend. Jovan Stefanović će pevati isto. Mom budućem mužu ne smeta što toliko volim Grčku kulturu i muziku i što će ba svadbi pevati i grčki bend. On zna da ta ljubav nije vezana za mog bivšeg dečka, već generalno volim Grčku. I pre njega sam volela, a ta veza je davno završena - otkrila je Vanja i dodala:

- Biće mnogo mojih kolega na svadbi, ne bih baš da nabrajam, ali sigurno oko 50 kolega sa estrade je na listi zvanica - kaže pevačica i otkriva kakvu venčanicu je odabrala i koja poznata pevačica će joj biti kuma na venčanju.

- Venčanicu šijem, jedan specifičan model pop ukusu je u pitanju. Oslikava mene, nije klasičan princeza kroj, već nešto sasvim drugačije. Nije baš bela venčanica, žena iz Beograda je šije. Nije mi ništa bilo primamljivo po salonima, pa sam se odlučila da šijem, našla sam neku sliku i po tome se šije. Nosiću veo, moram zbog kume Aleksandre (Mladenović). Aleksandra će mi krstiti dete, a na venčanju če biti ona i još jedna drugarica. I šminku i frizuru sam zakazala. Tako da je sve organizovano u tom smislu - rekla je Mijatovićeva nekoliko dana pred svadbu.