Bojan Jovanovski, makedonski šoumen poznatiji kao Boki 13, došao je u sprsku prestonicu nakon 10 godina. Prvo mesto koje je posetio kada je stigao u Beograd jeste večna kuća njegove prijateljice Marine Tucaković i njenih sinova.

Boki 13 napravio je opštu pometnju kada je višegodišnje pauze došao u Beograd. U večernjim satima bio je gost u emisiji "Amidži šou". Iako je u emisiji bilo više gostiju, makedonski šoumen je definitivno ukrao šou, kako svojom pričom tako i pojavom.

Stajling od nekoliko hiljada evra

Naravno, kao i uvek, Boki je ekscentričnim stajlingom pokupio sve simpatije širokog auditorijuma.

Bojan se odlučio sa klasičnu crnu odevnu kombinaciju u kojoj se istakao sako brenda "balensijaga", čija je cena skoro 4.000 evra. Uz njega je poneo i pantalone iste boje.

Pored skupocenog nakita koji vrede nekoliko stotina hiljada evra, Jovanovski je sve šokirao izborom obuće.

Planetarno popularna kopita

On je na sebi imao cipele u obliku kopita, luksuznog brenda "maison margiela" koje su potpuni hit u svetskom džet setu i koje retko ko može sebi da priušti, ali i iznese na pravi način.

Na zvaničnoj stranici poznatog brenda, jasno se vidi koji je model u pitanju kao i cifra koja je "prava sitnica". Sudeći po zvaničnim podacima, Boki je za ovaj komad obuće iskeširao evra.

Emotivna ispovest

Jovanovski je u Amidžiju otvorio dušu i otkrio do sada nepoznate detalje agonije iz zatvora.

"Uhapšen sam 15. jula 2019. godine, tada sam krenuo sa svojim prijateljima na letovanje, svemu tome je prethodila moja želja da imam svoj mediji i svoju televiziju, otvorio sam jednu televiziju, a nakon mog hapšenja sve je otišlo u peršun. Ja sam počeo da radim televiziju tako da sam obuhvatao sve društvene teme, a kao neko ko se bavio nevladinim organizacijama bio sam politički aktivan", priča Boki pa se nadovezuje.

"Tadašnja opozicija bila je moja opcija, ja sam direktan krivac obojene revolucije u Makedoniji, a moram priznati da sam bio budala, mi smo mislili da menjamo tadašnju vlast sa namerom da će sve to biti bolje, a ti koji su posle došli bili su zapravo "gladni i žedni", oni su iskoristili sve što može da se iskoristi", priča pa nastavlja.

"Mnogo sam verovao ljudima i zaigrao sam se tamo gde nisam smeo. Tvrdili su da sam reketirao tog biznismena, ali to negiram kao delo, iako priznajem krivicu za druge stvari jer sam bio upetljan u sve to. Bio sam svedok kako je jedan biznismen morao da plati 2.500.000 evra kako se ne bi puštali njegovi razgovori koji nisu imali veze sa politikom."

