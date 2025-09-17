Slušaj vest

Katarina Živković progovorila je o brojnim temama iz poslovnog i privatnog života.

Ona je u avgustu prošle godine rodila sina Stefana, a otkako se saznalo da je u drugom stanju, često su mogle da se čuju priče da je u vezi sa oženjenim muškarcem. S njim se nikada ne pojavljuje u javnosti, a sada je za Hajp rekla da ga ne krije, ali da ga ne eksponira jer on nije javna ličnost.

"Ne krijem partnera"

Katarina Živković se dve godine borila za potomstvo Foto: ATA Images

- Ne krijem svog partnera. Kada želiš da nešto sačuvaš za sebe, ako istinski to želiš onda i možeš. Ako želiš da izađeš sa partnerom, a da novinari za to ne saznaju, onda naravno biraš intimnija mesta. Manja je verovatnoća da će vas neko fotografisati, evo do sada mi se to nikad nije desilo - rekla je folk pevačica za Hype televiziju i dodala:

- Nekada mi je preko glave, kada su neke proslave gde su mediji i onda sam konstantno sama ili sa menadžerom ili sa drugaricom. To me nervira, ali ako je to cena nekog mog mira, onda je to mala cena - rekla je Katarina Živković.

Živkovićeva je govorila i o borbi za potomstvo, koju je vodila duže od dve godine. Pevačica je rekla da je trebalo da se podvrgne vantelesnoj oplodnji, ali je ipak uspela da zatrudni prirodnim putem.

Priznala je da su je priče da je otac njenog sina oženjen u početku pogađale, ali da je sada to ne dotiče.

Katarina Živković prošle godine je rodila sina Stefana Foto: Printscreen/Instagram

"Nemam ništa od tuđih mišljenja"

- Bilo mi je teško u početku jer nisam želela da ljudi steknu utisak o meni kao o nekome ko bi pristao da bude druga. Međutim, shvatila sam da nemam ništa od tuđih mišljenja i prestalo je da me pogađa. Eto da kažem javno nije babaroga i nije oženjen - zaključila je.