Asmin Durdžić bio je veliko iznenađenje kada se pojavio na ulasku u Elitu 9.

Bivši partner Aneli Ahmić čvrsto je rešio da ispriča svoju stranu priče o turbulentnom odnosu sa njenom porodicom, ali ne zaboravlja svoju devojku Staniju koja pomno prati svaki njegov korak iz spoljnjeg sveta.

Nedostaje mu Stanija

Asmin je svojim cimerima u jednom trenutku priznao koliko mu nedostaje Stanija Dobrojević, te je otkrio da sve vreme misli o njoj.

- Meni je Stanija 24 sata u glavi. Kada izađem ujutru iz kreveta, ja razmišljam šta radi i voleo bih da je pozovem, dođe mi da plačem. Ovde teram na zaj*banciju da ne pokažem slabost, normalno da je volim i da mi je teško, ali neću da padnem psihički - rekao je Asmin.

Upoznavanje sa Stanijom

Asmin je nedavno otkrio detalje upoznavanja i početka ljubavi sa Stanijom.

- Stanija i ja smo se kuckali...Namerno sam naručio 300 ili 400 komada kompletića da bi zakupio njenu pažnju. Mi smo se počeli kuckati krajem juna, pisali, lagao sam je da imam dete i za Aneli. Ona mi je rekla da nikada neće ići sa mnom na piće, ja sam u tri ujutru bukirao kartu i avionsku kartu u Majamiju. Sj*bao sam se, bukirao sam hotel na sat vremena od nje. Uzeo sam stan sebi preko puta nje i kada sam trebao da krenem, rekao sam joj to veče da imam dete, spustila mi je vezu i nije htela da mi se javi - govorio je Asmin i priznao da je u početku lagao sve vezano za svoju partnerku:

Slagao sam sve za Aneli

- Nikada nisam rekao ime "Aneli", a kada bi me pitala, bio sam spreman da pokažem tuđu sliku. Slagao sam da je majka tog deteta predivna žena i radi u pekari. Sve sam lagao za Aneli, nisam hteo da priznam. Imam poruke gde sam pisao Aneli da sam u ozbiljnoj vezi. Ja je pomirim sa Groficom i ona me smara non stop, ne znam kako da opišem. Ne bih joj otišao na sahranu, ona je za mene mrtva, sahranjena. Ja kada njega gledam, vidim sebe, njega razumem, nemam ništa protiv Luke - rekao je Asmin.

